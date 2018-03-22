أفريكسيم بنك يستهدف إنفاق 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية بالقارة

كتب- سيد بدر:قال الدكتور بيندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن أفريكسيم بنك يستهدف إنفاق 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية بين دول القارة خلال الخمس سنوات المقبلة حتى عام 2021، في إطار استراتيجية البنك لدعم التجارة بالقارة التي أطلقها عام 2016.وأضاف في كلمته خلال مؤتم



كتب- سيد بدر:

قال الدكتور بيندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن أفريكسيم بنك يستهدف إنفاق 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية بين دول القارة خلال الخمس سنوات المقبلة حتى عام 2021، في إطار استراتيجية البنك لدعم التجارة بالقارة التي أطلقها عام 2016.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اليوم لرؤساء الدول والمندوبين لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، إن الإستراتيجية تأتي ضمن خطة عمل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التجارة البينية، ودعم التنمية الصناعية المتسارعة في القارة.

وأشار أوراما إلى أن الاتفاقية تعتزم بناء أساس قوي لتحقيق الإزدهار لدول القارة، موضحًا أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مستعد للعب دور محوري لمساندة الاتفاقية ومساندة الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وتابع “كجزء من الاستراتيجية فتح أفريكسيم بنك خطوط ائتمان بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار لنحو 55 مصرفًا بالقارة لتسهيل خطابات الاعتماد ودعم التجارة البينية بين دول القاهرة، ويعتزم البنك توسيع نطاق خطوط الائتمان لتشمل 500 بنك على الأقل في جميع البلدان بحلول 2021”.

