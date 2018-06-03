أفريكسيم بنك يدرس ضخ مليار دولار فى مصر

سيد بدر: يعتزم البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد - أفريكسيم بنك -، ضخ نحو مليار دولار، تمويلات لجهات وهيئات مصرية، خلال النصف الثانى من العام الجارى.وكشف عمرو كامل، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، أن سداد البنك المركزى للقروض التى حصل عليها فى وقت سابق بقيمة 3.2 مليار دولار، مك



سيد بدر:

يعتزم البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد – أفريكسيم بنك -، ضخ نحو مليار دولار، تمويلات لجهات وهيئات مصرية، خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وكشف عمرو كامل، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، أن سداد البنك المركزى للقروض التى حصل عليها فى وقت سابق بقيمة 3.2 مليار دولار، مكنت «أفريكسيم بنك« من إتاحة مزيد من التمويلات لجهات أخرى تعمل بالسوق المحلية .

ومؤخرًا وقع البنك اتفاقًا مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير 200 مليون دولار، قرضاً لتمويل توسعاتها واستحواذها على شركة مينا للكوابل البحرية، كما وقع مع البنك الأهلى اتفاقية الحصول على 300 مليون دولار تمويل، لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار كامل، إلى أن من بين التمويلات، قرضًا للهيئة العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولار، وآخر لشركة السويدى للكابلات، وقروضاً للشركات القابضة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين البنك والمؤسسات المصرية.

ويشارك البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، فى إطلاق المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذى يعقد فى مصر لأول مرة خلال ديسمبر المقبل، ويعتزم البنك إنفاق نحو25 مليار دولار لتعزيز التجارة بين دول القارة حتى عام 2022، وفقًا لبياناته الرسمية.

ولفت كامل إلى أنه من المقرر أن يحصل البنك الأهلى المصرى على 95 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يوضح إذا كان المبلغ ضمن القرض الموقع مسبقاً بقيمة 300 مليون دولار، أم أنه قرض جديد.

وخلال الربع الأول من العام الجارى، وفر «أفريكسيم بنك» قرضًا لبنك تنمية الصادرات، لضمان المخاطر بقيمة 500 مليون دولار، وأيضاً لتوسيع نطاق آليات التصدير والتجارة المتاحة للمصدرين المصريين إلى الدول الأفريقية.

وشهدت الفترة منذ 3 نوفمبر 2016، انفتاحًا غير مسبوق من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لإقراض الشركات والحكومة المصرية، خاصة عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال خطوات إصلاح الأوضاع الاقتصادية.