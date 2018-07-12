أفريكسيم بنك يخصص 3 مليارات دولار لشركات مصرية

■ يضخ 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية حتى 2021 رسالة - نيجيريا محمد سالمخصص البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد – أفريكسيم - نحو3 مليارات دولار لدعم أعمال الشركات المصرية فى عدد من دول القارة.وكشف الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس مجلس الإدارة، ردًا على سؤال لـ «المال&raq

■ يضخ 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية حتى 2021



رسالة – نيجيريا محمد سالم

خصص البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد – أفريكسيم – نحو3 مليارات دولار لدعم أعمال الشركات المصرية فى عدد من دول القارة.

وكشف الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس مجلس الإدارة، ردًا على سؤال لـ «المال»، على هامش الاجتماع السنوى الخامس والعشرين للبنك، أن الشركات المستفيدة تتوزع بين قطاعات مختلفة، منها البترول، والأغذية، والبنية التحتية، والاتصالات، مثل شركة أوراسكوم، والسويدى.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من البروتوكولات مع شركات مصرية، لتفعيل التمويلات المخصصة لها.

كان البنك قد أقرض المركزى المصرى 3.7 مليار دولار، فى إطار المساهمة فى سد الفجوة التمويلية عقب تعويم العملة المحلية، وانتهى «المركزى« من سدادها بالكامل، وبلغت قيمة القسط الأخير 500 مليون دولار، نهاية مايو الماضى.

وأشار أوراما، إلى أن البنك يعتزم ضخ 25 مليار دولار، لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، بنهاية 2021.

ولفت إلى التركيز على تعزيز وتفعيل اتفاق التجارة الحرة الأفريقية، الذى تم توقيعه فى مارس الماضى، من خلال توظيف إمكانيات وموارد دول القارة للوصول إلى أسواق مختلفة، وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى والتجارى.

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، عن أمل بلاده فى انضمام مزيد من الدول إلى الاتفاقية التى تستهدف خلق سوق مشتركة بين أكثر من 55 دولة، موضحاً أن حجم التجارة البينية لا يتجاوز %16 من تجارة دول إفريقيا مع العالم، وهى نسبة منخفضة للغاية، مقارنة بتجمعات اقتصادية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبى.

ودعا إلى ضرورة العمل بشكل أوسع، وأكثر كفاءة لخلق ظروف اقتصادية مستقرة، تحقق النموالاقتصادى، مع استبدال النزاعات بالحوار.

كان عمروكامل، نائب رئيس البنك، قد صرح مطلع يونيولـ«المال«، بأنه يجرى دراسة تمويلات خلال العام الجارى، بقيمة مليار دولار لعدد من الشركات والبنوك المصرية، منها قرض تم توفيره للشركة المصرية للاتصالات بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح أن من بين تلك التمويلات، قرضاً للهيئة العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولار، وآخراً للسويدى للكابلات، وعدد من الشركات القابضة، كما يعمل البنك على تفعيل بروتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 500 مليون دولار، لدعم التجارة الخارجية مع دول القارة.