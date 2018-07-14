أفريكسيم بنك يؤسس صندوقًا لتمويل التصدير لأفريقيا برأسمال 100 مليون دولار

نيجيريا - محمد سالميعمل البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حاليا، على الانتهاء من تأسيس صندوق لتمويل الصادرات إلى أفريقيا.وقال رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذى الدكتور بانديكيت أوراما إن الصندوق مملوك بالكامل لمصرفه برأسمال مبدئى 100 مليون دولار، ومستهدف زيادته الى مليا

نيجيريا – محمد سالم

يعمل البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حاليا، على الانتهاء من تأسيس صندوق لتمويل الصادرات إلى أفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذى الدكتور بانديكيت أوراما إن الصندوق مملوك بالكامل لمصرفه برأسمال مبدئى 100 مليون دولار، ومستهدف زيادته الى مليار دولار خلال السنوات المقبلة مع تطور حجم أعماله.

وأشار فى كلمته خلال اليوم الأخير للاجتماعات السنوية للبنك والتى عقدت فى الفترة من 11 الى 14 يوليو الحالى، الى أن الصندوق يأتى ضمن استراتيجية تعزيز التبادل التجارى بين دول القارة والتى رصد لها البنك محفظة تمويلات بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية العام 2021.