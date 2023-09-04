أفريكسيم بنك: مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة سيسهل تجارة مصر مع قارة إفريقيا

عول البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ، على أن يساهم إنشاء مركز التجارة الافريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة في تسهيل تجارة مصر مع بقية أفريقيا والاستثمار فيها ، وأن يكون له تأثير كبير على العاصمة الجديدة للبلاد وعلى مجتمع الأعمال المصري.

مشيرًا في بيان صحفي للبنك إلى أن المركز سيستضيف أيضًا الوكالات والمؤسسات المالية التنموية وبنوك التصدير والاستيراد وكيانات ترويج التجارة والاستثمار.

ووقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) اتفاقية رسمية لشراء أرض لمركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة (NAC-ATC)، والذي سيضم المقر الرئيسي للبنك، إلى جانب المرافق والكيانات الأخرى الداعمة للتجارة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مجمع يضم مركزًا للمؤتمرات وفندقًا ومركزًا للمعارض ومركزًا للابتكار ومرافق للبيع بالتجزئة.

وقع الاتفاقية البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، و خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و ذلك خلال حفل أقيم بوزارة الخارجية المصرية.

و من المقرر أن يتم تطوير NAC-ATC باعتباره “مجمعًا تجاريًا مميزًا ومتعدد الاستخدامات وحديثًا ومستقبليًا متكاملًا يتمتع بطابع تجاري وجاذبية واسعة النطاق بين البلدان الأفريقية، ومن المتوقع أن يضع مصر كبوابة للتجارة والاستثمار إلى أفريقيا.

بالإضافة إلى توفير مركز متكامل للمعلومات التجارية والخدمات التجارية والتمويل التجاري وغيرها من خدمات تيسير التجارة للاعمال التجارية الأفريقية.

و سيجمع المركز المقرر إنشاؤه بين الأنظمة البيئية التجارية الأفريقية والعالمية لإنشاء شبكة قوية يمكن الاستفادة منها لاستكشاف فرص الأعمال في الأسواق المختلفة.

كانت وزارة الخارجية أعلنت أمس توقيع عقد بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) والذي يتضمن شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر2) لبناء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.