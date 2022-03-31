قالت كانايو اواني، مديرة مبادرة التجارة الأفريقية البينية في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “الأفريكسيم بنك”، إن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأنجولي أمس جاء بمناسبة زيارة وزير الشئون الخارجية الأنجولي لمصر بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وأضافت في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الذي نظمه البنك بالتعاون مع السفارة الأنجولية بالقاهرة أمس الأربعاء، أن البلدين يقومان بتعزيز التعاون المشترك اقتصاديا وسياسيا.. مؤكدة أن هذا الحدث يمثل مبادرة لمزيد من التعاون المشترك بين الأعمال التجارية لدى الجانبين، ونوهت إلى أن أنجولا تتطلع لجذب استثمارات مختلفة في مجالات البترول والغاز والزراعة والنقل واللوجيستيات وغيرها.

وأضافت أن ما يحاول البنك القيام به هو الربط بين الفرص الاستثمارية التي تمتلكها انجولا والإمكانيات الاستثمارية المتاحة فيما يسمى “match making ” من خلال حضور البائعين للترويج لمنتجاتهم ، كذلك المستثمرين لتنفيذ المشروعات.

وقالت إن هذا الأمر يفعله البنك دائماً لتعزيز التجارة والاستثمار بين كل الدول الافريقية و ليس أنجولا ومصر فقط ، مؤكدةً توفيرالدعم لأي فرص استثمارية للأعمال التجارية المصرية.

وتابعت: إنها أبرزت في كلمتها أمس الفرص الموجودة لدى أنجولا، وقدرتها على أن تكون سلة غذاء لأفريقيا، وكذلك توقعها بإمكانية التعاون بين أنجولا ومصر في مجال تصدير القمح ، لكنها أوضحت أن هذا الأمر لم يحدث بعد.

وشددت على أن هناك فرص للدول الأفريقية لتطوير أنفسهم والاعتناء باحتياجاتهم وتعزيز التعاون البيني بينهم في ظل تأثير الأزمات العالمية عليهم.