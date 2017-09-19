أفريكسيم بنك: صادرات مصر إلى إفريقيا ملياري دولار‎

منى عبدالباريقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للصادرات والواردات Afreximbank، إن مصر بحاجة لزيادة صادراتها، مشيراً إلى أن دلك يتطلب منها التوجه للسوق الإفريقية، نظرًا لتعدد الفرص به والتي يعززها التعداد السكاني البالغ قوامه 1.2 مليار نسمة.ولفت أوراما، خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر ال

منى عبدالباري

قال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للصادرات والواردات Afreximbank، إن مصر بحاجة لزيادة صادراتها، مشيراً إلى أن دلك يتطلب منها التوجه للسوق الإفريقية، نظرًا لتعدد الفرص به والتي يعززها التعداد السكاني البالغ قوامه 1.2 مليار نسمة.

ولفت أوراما، خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني، الذى عقد بالقاهرة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، إلى أن صادرات مصر لإفريقيا تبلغ ملياري دولار.

وأشار أوراما إلى دعم البنك السياسات الإصلاحية الحكومية، لافتًا إلى أن سياسة البنك تساعد الإدارة المصرية في تحقيق التنمية وذلك عبر دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمصنعين المصريين على تعزيز أدائهم.