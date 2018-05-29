أفريكسيم بنك تقود جهود لتعبئة مليار دولار في صندوق الأسهم لدعم التصنيع بإفريقيا

سمر السيدأعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) ، والمركز المالي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (FCSSC) ، ومبادرة صنع فى افريقيا Made-in-Africa (MIAI) عن جهود مشتركة لتعبئة مليار دولار في صندوق الأسهم لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات النامية (الجنوبية

سمر السيد

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) ، والمركز المالي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (FCSSC) ، ومبادرة صنع فى افريقيا Made-in-Africa (MIAI) عن جهود مشتركة لتعبئة مليار دولار في صندوق الأسهم لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات النامية (الجنوبية) نحو التصنيع في أفريقيا وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية.

ووفق بيان صحفى صادر عن البنك، يمثل الاتفاق الإطاري الذي أبرمته المنظمات الثلاث في بكين مؤخرا ، إنشاء شراكة استراتيجية بين المؤسسات للاستفادة من الأدوات والموارد المالية المتنوعة من أجل تعزيز التصنيع في أفريقيا وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا.

ويستهدف هذا الترتيب تطوير منصة استثمارية مشتركة ترتكز على البنك من أجل تقليل مخاطر الاستثمار ودعم التصنيع والتصنيع الديناميكي في أفريقيا ، ومن المتوقع أن تجذب المنصة رؤوس الأموال الاستثمارية من القطاعين العام والخاص وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين واقتصادات الجنوب الأخرى إلى التصنيع في أفريقيا.

وينص الاتفاق أيضا على إقامة منصات تجارية مؤسسية للسلع والسلع المصنعة لتعزيز التجارة والتصدير بين البلدان الأفريقية وجنوب العالم وستستفيد المنظمات الثلاث بشكل كامل من دور هونج كونج كمركز عالمي للخدمات والتجارة من أجل سد الفجوة المعلوماتية بين الأسواق الصينية والأفريقية ، من أجل تحقيق توازن أفضل بين التدفقات التجارية بين الصين وأفريقيا.

وفي معرض حديثه خلال حفل التوقيع ، قال كاي إي شينغ ، رئيس مجلس إدارة المركز المالى للتعاون بين بلدان الجنوب FCSSC ، إن منظمته تعتبر نفسها في وضع يؤهلها لتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب ، وأنها حددت Afreximbank كشريك أساسي في تحقيق أهدافها.

أشار إلى أنه في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين في عام 2013 ، تم إبراز أفريقيا كأحد الأهداف الرئيسية للبنية التحتية والاستثمارات الأخرى ذات الصلة.

ورحب د. بنديكت أوراما ، رئيس Afreximbank ، بالعلاقات القوية التي حافظت عليها الصين مع إفريقيا على مر السنين ، وقال إن التعاون مع المركز المالي FCSSC سيمكن البنك من تحقيق أهدافه في تعزيز التجارة داخل البلدان الأفريقية والتصنيع وتطوير الصادرات في القارة السمراء.

