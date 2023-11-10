أفريكسيم بنك: تعيين هيثم المعايرجي نائبا للرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» تعيين هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، خلفاً لعمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات.

يجلب المعايرجي إلى هذا المنصب أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المتنوعة، مع 25 عامًا مكرسة للمؤسسات المصرفية الإقليمية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.

طوال حياته المهنية، شغل المعايرجي مناصب مختلفة في رئاسه أقسام المعاملات المصرفية العالمية/ التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والخدمات المصرفية للأفراد، والمصانع الرقمية، والعمليات، والتكنولوجيا.

يتمتع المعايرجي بسجل طويل وراسخ في هيكلة التمويل التجاري المبتكر وحلول الإقراض الثنائية، بما في ذلك حلول التمويل الإسلامية، لكل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة.

علاوة على ذلك، تمتد خبرة المعايرجي إلى أسواق متعددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب السيد المعايرجي منظورًا دوليًّا إلى الخارج، بعد أن عمل على نطاق واسع في آسيا وأوروبا والأمريكتين خلال فترة عمله مع بنوك متعددة الجنسيات أخرى.

قال بنديكت أوراما، الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: “يسعدنا أن نرحب بهيثم المعايرجي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد كنائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية. يتماشى هذا التعيين المهم مع رؤيتنا الإستراتيجية، على النحو المبين في الخطة الإستراتيجية السادسة. بفضل الخيرة الواسعة التي يتمتع بها المعايرجي، لا يساورنا أي شك في أنه سيلعب دورًا محوريًّا في تعزيز مهمتنا المتمثلة في تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين البلدان الأفريقية “.

سيقود المعايرجي في منصبه الجديد فريقًا يدير مجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء أفريقيا، كما سيتم تكليفه بتطوير مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التجارية العالمية.

ويشمل ذلك التمويل التجاري والقروض المشتركة والخدمات الاستشارية وخدمات سوق رأس المال.

كما سيكون مسئولًا عن تحديد مصادر فرص المعاملات الجديدة، وإدارة سلسلة القيمة بأكملها للخدمات المصرفية التجارية العالمية، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كحلقة وصل بين الرئيس ومجلس الإدارة وأصحاب المصلحة والمستثمرين الذين يقدمون التوجيه الاستراتيجي وبناء العلاقات وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للمخاطر، وهو دور حيوي محوري لنجاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنك التجارة العالمية.

وتعليقًا على تعيينه، قال هيثم المعايرجي:

“يشرفني كثيرًا أن أتولى هذا المنصب والمسئوليات الجسيمة التي ينطوي عليه. فلدينا فرصة هائلة لإحداث تأثير ذي مغزى على التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية لأفريقيا. أتطلع إلى العمل مع الفريق لتحديد الفرص الجديدة والإدارة الفعالة لسلسلة القيمة الكاملة للخدمات المصرفية التجارية العالمية مع ضمان إدارة صارمة للمخاطر. أعتقد أنه مع قيادة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سنحقق نتائج رائعة وندفع محفظتنا المصرفية التجارية العالمية إلى نجاح أكبر”.