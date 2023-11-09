أفريكسيم بنك: إيرادات صناعات الموسيقى والموضة 2.3 تريليون دولار سنويًا ونسبة أفريقيا 1%

قالت كانايو أواني، نائبة رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير افريكسيم بنك ، إن الصناعات الخلاقة مثل الموسيقى والموضة والرياضة والطهي تولد إيرادات بقيمة ٢.٣ تريليون دولار سنويا في العالم، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لا تتعدى نسبة مساهمات أفريقيا في هذه الصناعة ١%.

وأضافت في فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٩ الى ١٥ نوفمبر الجاري، أن قارة أفريقيا تمتلئ بالابداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء إلى الساحل، وأن ًهناك الكثير من الإبداع منتظر القيام به من أبناء القارة السمراء.

وأكدت أن الأيام القادمة ستشهد اكتشاف مواهب المزيد من الأفارقة في الصناعات الخلاقة مثل الموسيقى وغيرها.

وتابعت أن الكثير من المجالات الخاصة بالترفيه والإبداع يمكنها توليد الكثير من الأرباح.

ونوهت بأن فجوات التواصل الرقمي وكذلك مشاكل البنية التحتية تواجه العاملين في تلك الصناعات، وتحتاج توفير دعم يتعلق بالانتاج والتدريب والإرشاد من اجل المساهمة في توفير فرص عمل داخل أفريقيا وخارجها.

وقالت إن البنك أطلق دعوة لاشتراك صانعي الأفلام القصيرة لتعرض على مدار الأيام المقبلة خلال جلسات المعرض، وسيتم تقديم جوائز للفائزين.