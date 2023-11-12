«أفريكسم بنك» يوقع 5 اتفاقيات لتقديم تسهيلات بقيمة 2.23 مليار دولار لمؤسسات أفريقية

وقع االبنك الافريقي للاستيراد والتصدير”أفريكسم بنك” صباح اليوم على 5 اتفاقيات بقيمة 2.23 مليار دولار، لتعزيز التعاون مع مؤسسات أفريقية مختلفة، بجانب مذكرة تفاهم وقعها البروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك مع مفوض الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتعدين والسياحة، لتحديد مجالات التعاون المقرر توسيعها بين الجانبين.

وتأتى مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات القوية بين الجانبين وهي شهادة علي تزايد التعاون المشترك بينهما، وتأكيد على اهتمام البنك الأفريقى للاستيراد بدعم التجارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية.

وتوزعت الاتفاقيات الخمسة الموقعة من البنك بين 30 مليون دولار مع بي سمارت تكنولوجي وهي ضمان مالي والتزام من البنك لصالح تلك المؤسسة ومن المقرر أن تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وقع البنك أيضا مع بي سمارت تكنولوجي أيضا اتفاقية بقيمة 1.18 مليار دولار تمثل ضمان متكامل من البنك وبموجبه تستطيع الشركة إنشاء 38 مركز تجاري في عدد من الدول الأفريقية أبرزها كينيا، زامبيا وجنوب أفريقيا بجانب إنشاء مراكز لوجيستية وغيرها.

كما وقعت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك الافريقي للاستيراد والتصدير مع إحدى المؤسسات الأفريقية لتقديم 300 مليون دولار تمثل ضمانات في إطار خطط منظمة الكوميسا لضمان التجارة والصناعات الأفريقية وتقليل المخاطر المتعلقة الاستيراد.

ووقعت “أواني” أيضا مع مؤسسة الضمانات الزامبية IGI اتفاق بقيمة 10 ملايين دولار لتسهيل مرور المنتجات والسلع.

ووقع البنك الأفريقي للاستيراد أيضا اتفاق تسهيل لصالح شركة البحر الأحمر للتزويد بالوقود Red sea Bunkering بقيمة 35 مليون دولار.