«أفريكسم بنك»: صفقات لخطوط الأنابيب بقيمة ملياري دولار بين إفريقيا ومجموعة الكاريبي

كشف رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (افريكسم بنك)، بنديكت أوراما، أن البعثات التجارية والاستثمارية الخمس، التي أوفدها البنك إلى المجموعة الكاريبية، أسفرت عن صفقات لخطوط الأنابيب بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، وهي الآن ضمن لجنة الموافقة النهائية.

كما شملت الصفقات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في جزر البهاما، ودعم تنشيط السياحة في بربادوس، والمشروعات السياحية في جرينادا، ومشروعات الطاقة المتجددة وتمويل التجارة في سانت كيتس ونيفيس، وتدخلات التكيف مع المناخ في سانت لوسيا.

وكشف أوراما، في كلمته أمام رؤساء الحكومات الكاريبية وممثليها في افتتاح المنتدى الإفريقي الكاريبي الثاني للتجارة والاستثمار (ACTIF 2023) بغيانا عن الخطوات المهمة التي تحققت في العلاقات التجارية والاستثمارية بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

واحتفل أوراما بوحدة المنطقتين قائلًا: “في أقل من عام بقليل، وقعت إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء الـ 15 في الجماعة الكاريبية على معاهدة الشراكة. وافتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير مكتبًا كاريبيًا في بربادوس، وافتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير مكتبًا له في إقليم الكاريبي في بربادوس”.

وقال: “منذ انعقاد منتدى ACTIF الافتتاحي في بربادوس في سبتمبر 2022، أصبح صندوق التنمية الكاريبي أول مساهم في أفريكسم بنك، في الجماعة الكاريبية، ونفذ أفريكسم بنك، أو طور مجموعة من المبادرات لتعزيز الروابط الإفريقية الكاريبية؛ حيث وافق على تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لدول الجماعة الكاريبية، الذي سيرتفع إلى 3 مليارات دولار عندما توقع جميع دول الجماعة الكاريبية الخمسة عشر على معاهدة الشراكة”.

وأوضح أن حملة “أفريكسم بنك” لترويج الاستثمار في الكاريبي اكتسبت اهتمامًا استثماريًا إفريقيًا متقدمًا في القطاع المالي ومصائد الأسماك والمجمعات الصناعية والموانئ والطاقة المتجددة والسياحة، وسيتم توقيع بعض هذه الصفقات في ACTIF 2023، وسيشمل ذلك توقيع ذراع الاستثمار المؤثرة التابع للبنك؛ صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، على اتفاقية إطارية مع مجموعة Access Bank Group نيجيريا، للاستثمار المشترك في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أشار إلى أن البنك سيقوم بتشغيل برنامج تجريبي لنظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) للبنوك المركزية في الجماعة الكاريبية ليمثل البنية التحتية للمدفوعات في الجماعة الكاريبية، وقبل نهاية عام 2024، سيبدأ “أفريكسم بنك” في تطوير مركز التجارة الإفريقي في بربادوس ليكون الموقع الدائم لمكتبه في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى فندق ومرافق للمعلومات التجارية والمؤتمرات والمعارض.

يشار إلى أن فكرة المنتدى الأول للاستثمار والتجارة بين إفريقيا ودول الكاريبي ACTIF2022 كانت قد نشأت بعد زيارة “أفريكسم بنك” الرسمية إلى بربادوس في سبتمبر 2021، التي أعقبت قمة إفريقيا والجماعة الكاريبية الافتتاحية في ذلك الشهر.

وخلال الزيارة، نظمت حكومة بربادوس وأفريكسم بنك منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي الكاريبي باعتباره نشاطًا استراتيجيًا رئيسيًا نحو إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين القطاع الخاص في كلا المنطقتين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.