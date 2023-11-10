«أفريكسم بنك»: إقرار تمويلات بقيمة مليار دولار رصدت لصناع السيارات الأفريقيين بحلول نهاية العام

قال جينمور زاناموي مدير تسهيل التجارة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” إن معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023 يشهد حضورا من اللاعبين الرئيسيين في مجال صناعة السيارات بالقارة الأفريقية؛ سواء من يتخذون من مصر مقرات لهم، ومن لديهم مصانع في المغرب وجنوب افريقيا وكينيا وغانا .

وأشار – في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط – إلى أن البنك كان قد رصد حزمة تمويلية بقيمة مليار دولار لدعم صناعة السيارات في إفريقيا، والتي يدعم من خلالها صانعي الأجزاء المكونة للسيارات، والموزعين ضمن قطاع صناعة السيارات .