«أفريكسم بنك»: إطلاق صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بقيمة 10 مليارات دولار

قال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، إن توقيع اتفاقية إدارة صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية AFCEFTA ، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك) اليوم بالقاهرة، يأتي بقيمة مبدئية تتراوح بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، ويقوم أفريكسم بنك من جهته بدعم الصندوق بقيمة مليار دولار عند انطلاقه.

وأضاف أوراما – خلال كلمته بحفل إطلاق الصندوق الذي أقيم اليوم بالقاهرة – أن الصندوق سيقدم دعما للدول الأعضاء ويؤكد أن قادة هذه القارة لا يألون جهدا في سبيل تقديم العون لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية بأسرع وقت ممكن.

المصدر : أ ش أ