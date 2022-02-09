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«أفريكسم بنك»: إطلاق صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بقيمة 10 مليارات دولار

ويقوم أفريكسم بنك من جهته بدعم الصندوق بقيمة مليار دولار عند انطلاقه
منتصر محمود 2:27 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 2:27 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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قال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، إن توقيع اتفاقية إدارة صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية AFCEFTA ، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك) اليوم بالقاهرة، يأتي بقيمة مبدئية تتراوح بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، ويقوم أفريكسم بنك من جهته بدعم الصندوق بقيمة مليار دولار عند انطلاقه.

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وأضاف أوراما – خلال كلمته بحفل إطلاق الصندوق الذي أقيم اليوم بالقاهرة – أن الصندوق سيقدم دعما للدول الأعضاء ويؤكد أن قادة هذه القارة لا يألون جهدا في سبيل تقديم العون لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية بأسرع وقت ممكن.

المصدر : أ ش أ

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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