«أفريكان بانكر» تمنح البنك التجاري الدولي جائز الأفضل في شمال أفريقيا للعام الجاري

أعلنت مجلة “أفريكان بانكر” عن حصول البنك التجاري الدولي– مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، على جائزة أفضل بنك إقليمي على مستوى شمال إفريقيا لعام 2020.

وقال البنك التجاري الدولي – مصر، في بيان، إن اختياره للفوز بالجائزة يأتي تتويجًا وتأكيدًا لتألقه في منطقة شمال أفريقيا عبر تقديمه مجموعة الخدمات المتطورة، لدعم قاعدة عملائه سواء من الأفراد أو الشركات باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن مساهمته في تطوير القطاع المصرفي المصري والإفريقي.

وأضاف أن البنك التجاري الدولي تمكن أيضًا من دعم مكانته كشريك مميّز للمؤسسات المالية الدولية وكمساند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللأعمال التجارية في شمال أفريقيا، وهو ما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وتكتسب جوائز «أفريكان بانكر» أهميتها من المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها، إذ تستعين بلجنة مستقلة من خبراء القطاع المصرفي في تقييم البنوك، وتعتمد على معايير صارمة ودقيقة في منح جوائزها، طبقًا للبيان.

حسين أباضة: الجائزة تعكس رؤية البنك أن يكون في طليعة عملية البناء لتغيير المستقبل

وتعليقًا على الجائزة، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-مصر: “إن هذه الجائزة تعكس رؤية البنك بأن يكون في طليعة عملية البناء لتغيير المستقبل وتحويل التطلعات إلى واقع من خلال تعزيز التواصل بين جميع الدول الإفريقية “.

وأضاف: “في عام 2019، افتتح البنك التجاري الدولي مكتبًا تمثيليًا في أديس أبابا ليكون بمثابة شريك تجاري رئيسي للتنمية الأفريقية، كما حصل على حصة حاكمة في بنك مايفير الكيني، واليوم يمتلك التجاري الدولي شبكة بنوك مراسلة إفريقية تتكون من 10 بنوك”.

وأعرب أباظة عن تطلعه لزيادة توسيع النطاق الجغرافي للبنك في 18 دولة أفريقية، عن طريق شبكة من العلاقات المتنوعة مع 24 بنكًا أفريقيًا، مشيرًا إلى أن البنك التجاري الدولي سيواصل استكشاف وتقييم الابتكار لقيادة مستقبل التغيير والتطور في مجال الخدمات المصرفية بالقارة.

وقال عمر بن يدر، ناشر مجلة «أفريكان بانكر»: “كان 2020 عامًا بالغ الأهمية بكل معنى الكلمة، إذ سيتعين على البنوك أن تلعب دورًا رائدًا في النمو والحفاظ على الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد-19”.

وأضاف أن البنوك ستحتاج إلى العمل مع المؤسسات والشركاء لضمان عدم نضوب السيولة عن طريق التكيف والابتكار والمخاطرة، مشيرًا إلى أن أزمة اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.