أفريقية النواب تدين الأعمال الإرهابية بمقديشيو

ياسمين فواز أصدرت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بيانًا أدانت فيه الأعمال الإرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشيو، مضيفًا أن اللجنة تابعت الأحداث الإرهابية والتي أودت بحياة الأبرياء وأصابت عشرات المواطنين، وأثارت حالة من الرعب، من شأنها تعطيل التنمية بالبلاد وهي تخطو…

ياسمين فواز





أصدرت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بيانًا أدانت فيه الأعمال الإرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشيو، مضيفًا أن اللجنة تابعت الأحداث الإرهابية والتي أودت بحياة الأبرياء وأصابت عشرات المواطنين، وأثارت حالة من الرعب، من شأنها تعطيل التنمية بالبلاد وهي تخطو أولى خطواتها لاستعادة النهضة والاستقرار والأمن.

وأدانت اللجنة بأحدّ وأقوى العبارات كل التنظيمات الإرهابية المجرمة وتصرفاتها الآثمة، فإنها تثق في أن الشعب الصومالي لن تثنيه الخيانة والغدر والجهل عن مواصلة نهضته، وعن الاصطفاف خلف الرئيس ومؤسسات الدولة للحفاظ على البلاد وإعادة توحيد أقاليمها وصيانة الأمن وحماية المواطنين.

ودعت اللجنة كل الدول الأفريقية الشقيقة إلى مؤازرة الصومال في محنته، كما تدعو الدول العربية الشقيقة إلى الوفاء بما وعدت به من استحقاقات وتعهدات تفرضها العروبة وروح الأخوة.

وناشدت اللجنة المجتمع المدني المصري ومنظماته الإغاثية للمبادرة إلى النجدة والمساعدة، بما هو معهود فيها في أمثال هذه الملمات.

نصر الله أمتنا على الإرهاب والإرهابيين، وكلل جهودنا بالنجاح والنصر للصومال والصوماليين.