أفريقيا للطاقة الشمسية تفوز بإنشاء محطتين شمسيتين بالعاشر من رمضان

عمر سالم كشف أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، عن أن الشركة فازت بـمحطتين طاقة شمسية؛ بهدف الاعتماد عليها فى توليد الطاقة للمصانع فى مدينة العاشر من رمضان. أشار حمدى فى تصريح لـ«المـال»، إلى أن إجمالى قيمة المشروعات…



عمر سالم

كشف أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، عن أن الشركة فازت بـمحطتين طاقة شمسية؛ بهدف الاعتماد عليها فى توليد الطاقة للمصانع فى مدينة العاشر من رمضان.

أشار حمدى فى تصريح لـ«المـال»، إلى أن إجمالى قيمة المشروعات التى تنفذ تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، كما تسعى الشركة لزيادة عدد المشروعات، وزيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوق المحلية والأفريقية، موضحًا أن تكلفة المشروع تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.

أوضح حمدى أن المحطة الواحدة تصل قدرتها إلى 50 كيلووات بإجمالى 100 كيلووات للمحطتين، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات مصرية، وتركيب خلايا مستوردة من الصين.

أضاف أن الشركة تسعى حاليًّا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

لفت إلى أن مدة تنفيذ المحطتين تستغرق شهراً، موضحاً أن المحطات تُسهم فى توليد الطاقة الكهربائية لصالح تلك المصانع، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، ما اضطرها للجوء إلى إنشاء محطات شمسية، كما أن الشركة تخطط لزيادة مشروعاتها خلال 2018، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية، والحد من دعم الطاقة.

كشف رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، عن أن الشركة انتهت من إنشاء محطتين شمسيتين فى محافظة المنيا لرى الأراضى الزراعية، استصلاحها ضمن مشروعات المليون ونصف فدان.

أوضح أن قدرة المحطتين تصل إلى 25 كيلووات، مشيرا إلى أن المشروعات تُسْتَخدم لرى 100 فدان أراض ضمن مشروعات المليون ونصف فدان، والمشروعات باستخدام خلايا فوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية، من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.

لفت حمدى إلى أن الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقرات فى تلك الدول، وتسعى لزيادة وجودها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والمنافسة على المشروعات، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

أكد أن تحريك أسعار الكهرباء أسهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لا سيما أنها تعد مستقبل الطاقات، فى ظلِّ إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود.