«أفريقيا للصوامع» تفوز باستغلال مساحة 16 ألف متر بميناء الإسكندرية

علمت « المال» من مصدر مطلع أن شركة أفريقيا للصوامع فازت بحق الانتفاع بمخزنين من أصل 3 مخازن طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية نهاية أكتوبر الماضى، بمساحة تصل إلى قرابة 16 ألف متر مربع، بعد منافسة قوية من جانب الكيانات العاملة فى قطاع الشحن والتفريغ.

وأشار إلى أن فترة انتفاع الشركة بالمخزنين 5 سنوات بنسبة زيادة %7، إذ من المقرر أن تحصل هيئة الميناء على مقابل الانتفاع بالمتر المربع شهريًّا بواقع 50 جنيهًا، بالإضافة إلى مقابل الحد الأدنى عن التداول لكل طن ورسوم النظافة.

فى سياق متصل، طرحت هيئة الميناء عددًا من المساحات المستخدمة فى تخزين البضائع المختلفة، وتشمل القائمة ساحة رقم 1 بمساحة 20.3 ألف متر مربع، ورقم 2 وذلك على مساحة 18.6 ألف متر مربع، وتقع خلف الأرصفة النهرية بالمنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية بغرض تجهيزها منطقة انتظار وخدمة للشاحنات، مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال ذات الكفاءة الفنية والملاءة المالية.

وتستهدف هيئة الميناء طرح ساحات أخرى خلال الفترة المقبلة، منها ساحات تخزين الحاويات والبضائع العامة والأخشاب، بمساحة تصل 20 ألف متر بالمنطقة الخامسة بالميناء، بالإضافة إلى مساحة أخرى بميناء الإسكندرية 2100 متر مربع أمام رصيف 6 القديم، ومساحة 2159 مترًا برصيف 1، وقطعة أرض بمساحة 1100 بالقرب من الموقعين الأول والثانى، فضلًا عن 300 متر بجوار مبنى حماية البيئة، و1405 أمتار تابعة لشركة مصر للبترول، إضافة إلى 1000 متر عبارة عن مخزن تابع لشركة مصر للبترول.

كما تخطط الهيئة لطرح 64 ألف متر مربع بميناء الدخيلة، وسيتم استغلالها لتداول الصب السائل، إضافة إلى ساحة لتخزين البضائع على مساحة 61 ألف متر، و7 آلاف متر أمام المبنى الإدارى، و400 متر بجوار رصيف 92 بالميناء، و8.2 ألف متر بجوار المكس للملاحات، فضلًا عن 5.8 ألف برصيف الرورو، و3125 مترًا بموقع متميز بنفس الميناء.