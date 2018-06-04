أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية تقتنص محطتين فى الفرافرة

عمر سالم :كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة فازت بـمحطتين طاقة شمسية؛ بهدف الاعتماد عليها فى استخراج المياه من الآبار لرى الأراضى الزراعية.وأشار إلى أن إجمالى قيمة المشروعات التى تنفذ يصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، كما تسعى الشر

عمر سالم :

كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة فازت بـمحطتين طاقة شمسية؛ بهدف الاعتماد عليها فى استخراج المياه من الآبار لرى الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة المشروعات التى تنفذ يصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، كما تسعى الشركة لزيادة عدد المشروعات، وزيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوق المحلية والأفريقية، موضحًا أن تكلفة المشروع تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.

وأوضح حمدى أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات مصرية، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستخدام معدات مثل الطلمبات والمحولات مستوردة من فنلندا وألمانيا وغيرها.

وأضاف أن الشركة تسعى حاليًّا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

فى ذات السياق، كشف رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، أن المشروعات تُسهم فى رى 250 فدان فى منطقة الفرافرة، كما أن الشركة تخطط لزيادة مشروعاتها خلال 2018، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية، والحد من دعم الطاقة.

وأوضح أن قدرة المحطة الواحدة تصل إلى 25 كيلووات، باستخدام خلايا فوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.

وأضاف أن الشركة انتهت من تركيب وتنفيذ 4 محطات شمسية أخرى فى مدينة سيوة، وبقدرة 80 كيلووات، مشيرا إلى أن المشروعات الأربعة ستُسْتَخدم لرى نحو 500 فدان أراضى ضمن مشروعات المليون ونصف فدان.

ولفت حمدى إلى أن الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقرات فى تلك الدول، وتسعى لزيادة وجودها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والمنافسة على المشروعات، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

وأكد أن تحريك أسعار الكهرباء أسهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لاسيما أنها تعد مستقبل الطاقات، لاسيما فى ظلِّ إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًّا.