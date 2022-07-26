أفريقيا فى وجه «مدفع الأسعار»

يكافح العالم الآن للحد من الارتفاع الصاروخى لمستويات التضخم، وبالطبع لم تكن أفريقيا استثناء من هذا الوضع الصعب، إذ سجلت دول القارة تضخما حادا فى العام 2022.

ورغم أن التضخم المرتفع «حالة عالمية» إلا أنه يشتد وتتعقد تداعياته فى الدول النامية وخصوصا فى أفريقيا.

ورفع صندوق النقد الدولى توقعات التضخم فى الاقتصادات المتقدمة إلى %5.7 و%8.7 فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ويأتى الصعود القياسى فى معدلات التضخم فى أعقاب الارتفاع فى أسعار النفط الخام، وسط تزايد وتيرة الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضى.

وقاد ارتفاع تكلفة الطاقة فى جميع أنحاء العالم إلى اتجاه صعودى ملحوظ فى معظم الاقتصادات، حيث وصلت أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة.

وفى استجابتها على ارتفاع معدل التضخم، قامت السلطات النقدية فى عدد من دول العالم برفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ومع ذلك، فإن هذا لم يسفر عن أى إيجابيات، حيث يستمر معدل التضخم فى الارتفاع على نحو مضطرد.

ومع ذلك، شجعت كريستينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولى، البنوك المركزية فى كل دولة على محاولة احتواء التضخم، وقالت: «حتى الآن، الأسعار تتصاعد نحن بحاجة لخفضها».

وأضافت: «يجب على البنوك المركزية من كل بلد اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التضخم لضمان أن معدل التضخم يتحرك ضمن نطاق معين».

وأعد موقع (Nairametrics) قائمة بالدول الأفريقية ومعدلات التضخم فى كل منها، بناء على أرقام التضخم فى يونيو 2022 .

زيمبابوى: %191

ارتفع معدل التضخم فى زيمبابوى إلى %191 فى شهر يونيو 2022 من %132 المسجل فى الشهر السابق، مما زاد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

ومنذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ارتفع معدل التضخم فى زيمبابوى من %66 إلى أكثر من %130 فى مايو، وفى غضون شهرين، ارتفع مرة أخرى إلى %200.

السودان: %148.8

تراجع معدل التضخم السنوى فى السودان إلى %148.88 فى يونيو الماضى من %192.21 بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للإحصاء فى السودان.

وفى العام الماضى، تصدرت السودان قائمة دول العالم التى سجلت أسوأ معدل تضخم عند %382.8 بناءً على متوسط متحرك لمدة 12 شهرًا.

غانا: %29.8

تسارع معدل التضخم فى غانا فى يونيو 2022 إلى %29.8، مرتفعًا من %27.6 المسجلة فى الشهر السابق والأعلى منذ 19 عاما، وهذا يعنى أن معدل التضخم على أساس شهرى بين مايو ويونيو 2022 كان %3.

وبالمثل، بلغ معدل تضخم المواد الغذائية %30.7 فى يونيو 2022 مقابل %30.1 فى مايو 2022، وبلغ معدل التضخم فى القطاع غير الغذائى %29.1 من %25.7 المسجل فى مايو 2022، ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى الزيادة فى أجور الحافلات وتكاليف النقل الأخرى.

نيجيريا: %18.6

ارتفع التضخم فى نيجيريا إلى أعلى مستوى فى 65 شهرا، مسجلا %18.6 فى يونيو 2022 من %17.71 المسجلة فى الشهر السابق، وهو ما يمثل الارتفاع الشهرى الخامس على التوالى فى معدل التضخم.

كانت آخر مرة لامس فيها معدل التضخم فى نيجيريا نسبة الـ %18.6 كان فى يناير 2017، عندما بلغ %18.72.

وعلى أساس شهرى، ارتفع معدل التضخم إلى %1.82 فى يونيو 2022، وهذه أعلى بنسبة %0.03 من المعدل المسجل فى مايو 2022(%1.78).

وارتفع تضخم الغذاء إلى %20.6 فى يونيو 2022 من %19.5 فى مايو 2022، بينما ارتفع التضخم الأساسى إلى %15.75 من %14.9 فى الشهر السابق.

ويرجع الارتفاع فى معدل التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثر على تكاليف النقل فى جميع أنحاء البلاد، ومن خلال الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية.

رواندا: %16.1

تسارع معدل التضخم السنوى فى رواندا إلى %16.1 فى يونيو 2022 من %14.8 فى الشهر السابق.

كان أعلى معدل تضخم منذ مارس 2009، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة %26.1، وهى أكبر نسبة منذ فبراير 2020، وسط ارتفاع أسعار السلع.

مصر: %13.2

تباطأ معدل التضخم السنوى بالمدن فى مصر خلال يونيو 2022 على نحو طفيف إلى %13.2 ، وهو أول انخفاض من نوعه فى 7 أشهر.

ورغم التراجع، لا يزال معدل التضخم عند أعلى مستوى مقارنة بالعام السابق.

بوتسوانا: %12.7

ارتفع معدل التضخم السنوى فى بوتسوانا إلى %12.7 فى يونيو من 2022، وهو أعلى معدل منذ يناير 2009، ومقارنة بـ %11.9 فى مايو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وجاء أكبر ضغط تصاعدى من أسعار النقل والأغذية والمشروبات غير الكحولية والإسكان والمرافق والسلع والخدمات المتنوعة.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة %1.3 بعد أن قفزت بنسبة %2.6 فى مايو.

كينيا: %7.9

ارتفع معدل التضخم فى كينيا إلى أعلى مستوى له فى 58 شهرًا فى يونيو 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متجاوزًا الحد الأعلى المستهدف للحكومة للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 (%7.5).

وتسارع معدل التضخم بنسبة %0.8 مقارنة مع %7.1 فى الشهر السابق.

جنوب أفريقيا: %7.4

تسارعت معدلات التضخم فى أسعار المستهلكين الرئيسية أكثر من المتوقع إلى %7.4 على أساس سنوى فى يونيو بجنوب أفريقيا، مقابل توقعات المحللين عند %7.2 ومعدل %6.5 فى مايو.

وكان التضخم الرئيسى لشهر يونيو هو الأعلى منذ مايو 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.