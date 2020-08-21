اقتصاد وأسواق

أفريقيا تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المواد العازلة خلال النصف الأول (جراف)

وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء
محمود زكي 2:02 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20 2:02 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

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احتلت الدول الأفريقية النسبة الأكبر من صادرات المواد العازلة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء أن نيجيريا سجلت حوالي 23 مليون جنيه، والتي تعادل حوالي 1.3 مليون دولار، بزيادة 20% على الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت فيه 31 مليون جنيه، والتي تقدر بحوالي 1.8 مليون دولار في تلك الفترة.

وأكد التقرير أن كينيا استوردت من مصر مواد عازلة بقيمة 16.7 مليون جنيه والتي تعادل حوالي مليون دولار، بينما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 1.1 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 18 مليون جنيه، ليصل إجمالي التراجع خلال الفترة المذكورة من العام الحالي إلى حوالي 9%.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن مصر صدّرت إلى ليبيا مواد عازلة بقيمة 13.3 مليون جنيه، والتي تقدر بحوالي 834 ألف دولار، مقابل 17.3 مليون جنيه، والتي تعادل حوالي 937 ألف دولار، بتراجع بلغت نسبته حوالي 22%.

جراف يوضح أكثر عشر دول أفريقيا استيرادا للمواد العازلة من مصر

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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