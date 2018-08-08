أفريقيا تتطلع لعملة موحدة وبنك مركزي بحلول 2045

شرم الشيخ – سيد بدر:تتطلع القارة الأفريقية للاتفاق على أول عملة موحدة لدول القارة وتدشين بنك مركزي يشرف على السياسة النقدية بالقارة بحلول 2045.وقال أسامة عبد الرحمن مدير مساعد إدارة الاقتصاد والمنظمات الدولية بالبنك المركزي، إن جمعية البنوك المركزية الأفريقية تعمل على تنفيذ برنامج تعاون نق

شرم الشيخ – سيد بدر:

تتطلع القارة الأفريقية للاتفاق على أول عملة موحدة لدول القارة وتدشين بنك مركزي يشرف على السياسة النقدية بالقارة بحلول 2045.

وقال أسامة عبد الرحمن مدير مساعد إدارة الاقتصاد والمنظمات الدولية بالبنك المركزي، إن جمعية البنوك المركزية الأفريقية تعمل على تنفيذ برنامج تعاون نقدي للوصول إلى عملة موحدة بحلول 2042 وبنك مركزي أفريقي بحلول 2045 .

وأضاف عبد الرحمن في لقاء مع الصحفيين بشرم الشيخ اليوم على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، أن هذا البرنامج يأتي بعد تنقيح برنامج قديم تم إقراره في 2002 بالجزائر.

وكان البرنامج في نسخته القديمة ينص على الوصول بتنفيذه إلى إنشاء بنك مركزي أفريقي في عام 2018 ولكن مع تقييم موقف التنفيذ في عام 2016 وجد أن الكثير من الدول الأعضاء لم تلتزم بتطبيق معايير معينة، بحسب عبد الرحمن.

وذكر أنه تم تنقيح البرنامج بما يراعي ظروف الدول الأعضاء مع تعديل ما ينص عليه اتفاق أبوجا بإنشاء البنك المركزي الأفريقي في عام 2034 بعد أن رأى الخبراء أن المدة غير كافية للوصول لهذه المرحلة.