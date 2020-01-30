أفريقيا أولادنا بتلونها بجمعية محبي الفنون الجميلة الأحد المقبل

تقيم جمعية أسرة وادي النيل ، معرضا فنيا، بجمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتي

مساء الأحد المقبل، ويستمر حتي 7 فبراير.

ويأتي إقامة المعرض- الذي ستفتتحه الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين- ضمن أنشطة مبادرة “أفريقيا أولادنا بتلونها”.

ومن المعروف ان جمعية أسرة وادي النيل يرأسها الوزير محمد فايق، فيما يشغل السفير محمد عبد الغفار منصب الرئيس التنفيذي.

يضم المعرض أعمالًا فنية بخامة الاكريلك لشباب السودان ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عامًا، وهم، هالة محجوب، مودة جمعة، إيناس أحمد، إيمان يعقوب، شهد كوى، نسرين ابرم، رحيلة موريس، بدوي آدم، رحمه بطرس، حسان إسماعيل، حامد جابر، اشعياء اندروس، تومة أيوب، منيرة عمر، صابر يوسف، يل يل دنق، ربيكا محمود، مجدليه آدم.

قالت ابتسام سالم، رئيس لجنة الفنون بجمعية أسرة وادي النيل، ومنسق عام المعرض، أن فعاليات مبادرة أفريقيا أولادنا بتلونها ومعرض إبداعات وادي النيل ، سيقام برعاية وتنظيم جمعية أسرة وادي النيل ، بالتعاون مع مركز آفاق المستقبل السوداني بالقاهرة.

ومن المعروف أن مبادرة أفريقيا أولادنا بتلونها، أُطلقت العام الماضي 2019 ، وبدأت أعمالها بعقد ورش عمل نصف شهرية، أثمرت عن أعمال فنية تتوائم مع العرض الفني ، وتهدف المبادرة لتنمية القدرات والمواهب والتواصل بين شعوب افريقيا بالفنون.

وأشارت سالم، إلي أن الفعالية ستبدأ بافتتاح المعرض ، يليه تكريم الفنانين المشاركين، وتختتم بحفل غنائي، مشيدة بدور الفنانين ممن ساهموا في هذا المبادرة، مؤكدة انه سيتم تكريمهم، والتي وصفتهم بأنهم أثروا الحركة التشكيلية.

ومن بين الفنانين ممن سيتم تكريمهم، مراد درويش، وسالي الزيني، انصار محمد، بالاضافة الي التشكيلية ريهام الشامي، و الفنان صلاح بيصار، والتشكيلية دعاء البيك، والفنان حسين الساعدي، ومحسن رفعت،، إسماعيل عبد الهادي رئيس مركز آفاق المستقبل السوداني بالقاهرة.

من جهته أكد اسماعيل عبد الهادي، مدير مركز آفاق المستقبل السوداني بالقاهرة، أن المركز متخصص في الأنشطة التعليمية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة الي تعليم الفنون والموسيقي .

وأشاد إسماعيل بكفاءة المعلمين بالمركز، ما أدي الي تفوق طلاب مرحلة الاساس ، العام الماضي، وزيادة نسب النجاح في المرحلة الثانوية، مما ساهم في قبول 13 طالب وطالبة في الجامعات المصرية من إجمالي 15 طالب، لافتا الي قبول بعض الطلاب بكلية الطب وطب الاسنان والعلوم والحقوق وغيرها من الكليات.

وفي مجال الموسيقي، اوضح مدير مركز آفاق المستقبل، توافر اساتذة متخصصين في تعليم النوتة الموسيقية والتدريب العملي علي عزف كافة الآلات الموسيقية.