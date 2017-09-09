أفرونوبيا يقدم الاثنين أولى حفلاته فى الأوبرا

ولاء البري يحيي فريق أفرونوبيا أولى حفلاتها فى دار الأوبرا المصرية بعد غد الاثنين. ويقدم أفرونوبيا عددا من أغانيها لأول مرة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأتم الفريق الغنائي، استعداده لهذا الحفل، وعبروا عن فرحتهم لغنائهم فى قلعة الموسيقى فى مصر. ويضم الفريق ا

ولاء البري

يحيي فريق أفرونوبيا أولى حفلاتها فى دار الأوبرا المصرية بعد غد الاثنين.

ويقدم أفرونوبيا عددا من أغانيها لأول مرة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وأتم الفريق الغنائي، استعداده لهذا الحفل، وعبروا عن فرحتهم لغنائهم فى قلعة الموسيقى فى مصر.

ويضم الفريق الآن جو كيبورد، ليد جيتار، أحمد المهدى، وباص جيتار بوبو، ودرامز توماس، وساكس فون، حسينى وأعضاء الفريق ماستو، وخالد على الدفوف، وماجوو على البركشن.

الجدير بالذكر أن أفرنوبيا باند فريق من الشباب يجمعهم حب موسيقى الجنوب الممتد من أسوان وبلاد النوبة ألى داخل القارة الإفريقية وممزوج بموسيقى الكاريبى الملخصة فى موسيقى الريجى تأسست الفرقة عام 2014 ِ.

ويقدم الفريق أنواعا مختلفة من الموسيقى منها الريجى، والجناوا، والأفريكان جاز، بجانب التراث النوبى، والغناء باللهجة النوبية التى تعد هى الأساس بإيقاعاتها و ألحانها