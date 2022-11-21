«أفروس فارما» تحقق مبيعات بقيمة 625 مليون جنيه في 2021

حققت شركة «أفروس فارما» مبيعات بقيمة 625 مليون في سوق الدواء المصري، خلال عام 2021.

وتعد « أفروس فارما» شركة مصرية، تملك عددًا من المنتجات الصيلانية يتم تصنيعها في مدينة السادات، وأعلن الدكتور أحمد اللاهوني الرئيس التنفيذي في «أفروس فارما» للصناعات الدوائية أن الشركة تخطط لطرح 18 صنفًا دوائيًا جديدًا خلال 2022 وتستهدف تحقيق 60% نموًا في المبيعات خلال العام الحالي.

وأضاف أن شركته تحرص على مدار أكثر من 15 عام بعملها في مختلف المجالات الطبية على تقديم أدوية ذات جوده عالية تتماشي مع احتياج المريض و السوق المصري.

وكشف «اللاهوني» عن امتلاك الشركة 36 مستحضر فى مصر تشمل أدوية طب الأطفال، وأدوية رفع المناعة، والفيتامينات، والمضادات الحيوية، والضغط، والسكر، ومضادات الاكتئاب، موضحًا أن الشركة أضافت خط لإنتاج المحاليل الطبية.

«أفروس فارما» تطلق مجلة علمية نصف سنوية

وأطلقت الشركة مجلة “APC” العلمية المتخصصة في طب الأطفال التي تستهدف التوعية بكل ما هو جديد في طب الاطفال، ومن المستهدف توزيع المجلة مجانًا على أكثر من 6 آلاف طبيب.

وذكر أن المجلة يشارك في إعدادها غالبية أطباء الأطفال علي مستوي مصر، ومن المنتظر أن يتم إصدارها كل ستة أشهر، موضحا أن شركته تسعى لنشر الوعى الخاص بطب الأطفال كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركة، مؤكدًا أن المادة العلمية بالمجلة جاءت تحت إشراف كوكبة من اكبر أطباء الأطفال بمختلف الجامعات المصرية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قررت ضبط وتحريز عبوات مقلدة من دواء أفيروزوليد 600 ملجم أقراص، مضاد حيوي، يستخدم لعلاج عدوى البكتيريا الخطيرة، خاصة في حالات الالتهاب الرئوي والبكتيري وكذا التهابات الجلد.

وأوضحت هيئة الدواء، في منشور لها، أن العبوات المقلدة من دواء أفيروزوليد 600 ملجم من التشغيلة رقم 221217، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة للدواء الأصلي هي «أفروس فارما» للصناعات الدوائية.