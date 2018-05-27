أفرايزس تقتنص محطة شمسية فى غانا باستثمارات 25 مليون دولار

عمر سالم اقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» مشروع إنشاء محطة شمسية فى العاصمة الغانية أكرا باستثمارات 25 مليون دولار، بما يعادل 450 مليون جنيه.وقال المهندس أحمد حمدى، رئيس الشركة لـ «المـال»، إن الشركة فازت بالمشروع بعد منافسة مع عدد من الشركات العام

عمر سالم



اقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» مشروع إنشاء محطة شمسية فى العاصمة الغانية أكرا باستثمارات 25 مليون دولار، بما يعادل 450 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد حمدى، رئيس الشركة لـ «المـال»، إن الشركة فازت بالمشروع بعد منافسة مع عدد من الشركات العاملة بالسوق الغانية، وتصل قدرة المحطة إلى 25 ميجاوات.

وستقام المحطة بنظام الخلايا الفوتوفولتية، وهى التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى «كهربائية» باستخدام الألواح الشمسية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم توقيع العقد مع الحكومة الغانية خلال شهر يوليوالمقبل، لافتًا إلى أن الشركة عقدت اجتماعا مع وزيرى الكهرباء والزراعة الغانيين لمناقشة ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق الغانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ المشروع على أن يقوم الجانب الغانى بتدبير تمويل المحطة، موضحًا أن مدة التنفيذ تصل إلى عام، والاستفادة من الطاقة المنتجة، عبر ضخها فى الشبكة القومية هناك، لمواجهة ارتفاع استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك الوقود فى تشغيل المحطات التقليدية.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتوريد خلايا صينية من طراز «صن ست» ، على أن يتم تركيب محولات شركة «ABB» وتوريد كابلات مصرية للمشروع الغانى لتشجيع الصناعة المحلية على اقتحام أسواق جديدة وزيادة حصيلة العملة الأجنبيه للسوق المصرية.

وكشف عن أن شركته ستقوم بتمويل وتنفيذ مشروع لإنارة قرية غانية كمسئولية اجتماعية هناك، بتكلفة تقدر بنحو 100 ألف دولار، مؤكدا أن تنفيذ تلك المشروعات سيعطى دفعة معنوية للشركات المصرية لاقتحام الأسواق الأفريقية، ويكسبها سمعة طيبة للمنافسة على المشروعات.

وكان «حمدى» قد أوضح لـ«المال» أن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 2018 إلى 500 مليون جنيه، بزيادة 4 أضعاف عن العام الماضى، مشيرًا إلى أنها نفذت أعمال داخل السوق المحلية بنحو110 ملايين جنيه العام الجارى، وتوقع وصول إجمالى الطاقة المنتجة من مشروعاتها العام المقبل إلى 25 ميجاوات.

وكشف «حمدى» أن شركته تخطط لاقتحام السوق الأفريقية لتنفيذ أعمال تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه، فى إثيوبيا، وأوغندا، والسودان، فى مشروعات محطات شمسية لرى الأراضى بهدف استخراج المياه من الآبار، مشيرا إلى أنها تستهدف اقتحام السوق السعودية عبر مشروعات تشغيل آبار لرى الأراضى.