«أفايا» تستثمر في «جورني» لحلول التحقق من البيانات

أعلنت شركة “أڤايا القابضة عن إبرام صفقة استثمار استراتيجي في شركة “جورني” Journey.Ai المُطوِّرة لمنصة الهويات الرقمية الموثوقة.

ويأتي هذا الاستثمار ليعزّز من مستويات الخصوصية والأمن الرقمي وتجارب المستخدمين في مجموعة من حلول أڤايا. ويساهم دمج مزايا منصة الهويات الرقمية الموثوقة من “جورني”، بحلول أڤايا الخاصة بمراكز الاتصال المُستندة إلى السحابة، في مساعدة المؤسسات على التفاعل والتعامل مع العملاء في بيئة عمل سهلة وآمنة رقميا.

ونتيجة لاستخدامها تكنولوجيا خاصة بقياس المؤشرات الحيوية أو البيومترية، للتعرّف إلى الوجوه والأصوات والمصادقة عليها، تستطيع “جورني” التحقق والتأكد من هوية العميل بدقة تصل إلى 99.9 في المئة خلال أقل من ثانيتين. أما نظام “جورني” للتحقّق من البيانات والحائز على براءة اختراع (Zero KnowledgeTM)، فيسمح لعملاء أڤايا ممن يستخدمون حلول مراكز الاتصال المُستندة إلى السحابة، بطلب البيانات من عملائهم بأسلوب رقمي مميّز. وتشمل هذه البيانات معلومات التعريف الشخصية والمدفوعات والتواقيع الالكترونية.

ويعمل هذا النظام من خلال توجيه البيانات التي تصله إلى أنظمة خاصة حيث يتم التأكد منها والمصادقة عليها، قبل إعادة إرسالها سواء إلى موظفي مراكز الاتصال أو إلى تطبيقات محددة بحيث يتم الكشف فقط عن التفاصيل المسموح الاطلاع عليها.

وقال ديفيد أوستن النائب العام للرئيس في أڤايا: “إن دمج حلول التحقق من البيانات التي ابتكرتها شركة “جورني”، بحلول مراكز الاتصال من أڤايا يسمح بالتعامل مع قضية حسّاسة تتعلق بتجربة العملاء بالإضافة إلى مسائل بالغة الأهمية كمتطلبات الخصوصية والأمن الرقمي. ويحمل هذا النوع من القضايا أبعادا هامة في عالم حلول مراكز الاتصال”.

أما بريت شوكلي الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة “جورني” فقال: “سعيا منها لترسيخ أنظمتها الآمنة بوجه الاختراقات الرقمية المتزايدة وسرقة الهويات الرقمية، تقدم أڤايا من خلال منصتها المُستندة إلى السحابة حلولا مثالية تساهم في تعظيم الاستفادة من الهويات الرقمية كما في تنظيمها. وهذه العملية يتم تنفيذها ضمن كافة محطات رحلة العميل، وقنوات الاتصال المُدمجة المُعتمدة للتواصل معه، كما تشمل فوائدها كافة أنواع الأجهزة المستخدمة في الاتصال بين الشركات والعملاء”.

وأضاف شوكلي: “الاعتماد على حلول التحقق من هوية العميل من خلال القياسات الحيوية، بدلاً من الاعتماد على كلمات المرور التي يُمكن أن تكون اسم البيتزا المُفضلة، يمكن أن يشكل حلا متكاملا. ثمة فرصة سانحة لمكافحة الاحتيال وفي ذات الوقت تسهيل تجربة الاتصال بين الموظفين والعملاء، خصوصا لناحية الوقت الذي يتطلبه التأكد من الهوية والبيانات والتحقق منها والمصادقة عليها”.