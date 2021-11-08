«أفايا» تراهن على حلول الحوسـبة فى مواكبة التطور

قال أحمد فايد، المدير الإقليمى لشركة أفايا لحلول التكنولوجيا الموحدة فى مصر وليبيا، إن الشركة تراهن خلال المرحلة المقبلة على تقديم حلول متطورة تعمل بتكنولوجيا الحوسبة السحابية المؤمنة بشكل كامل للتيسير على العملاء.

وأوضح فايد لـ”المال” أن استراتيجية الشركة تضمنت أيضًا التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال مراكز الاتصالات مع العملاء، مبينًا أن أغلب البنوك المصرية عملاء لدى “أفايا”، خاصة مع اتجاه القطاع المصرفى المصرى نحو التوسع فى مشروعات التحول الرقمي، ودمج التطبيقات الرقمية داخل المعاملات المالية.

فى سياق متصل، أعلن أن “أفايا” تعكف حاليًا على تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى والتكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين بمواصفات قياسية عالمية تتوافق مع رؤية مصر2030 ، لافتًا إلى أن الشركة سيكون لها تواجد فى دورة العام الحالى من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا (كايرو آى سى تى 2021) من خلال أحد شركاء عملها، وهو شركة إنتراكونسلت للأنظمة الاتصالات المتكاملة.

وأوضح “فايد” أن قطاع الاتصالات أمامه “فرصة واعدة” للنمو، مع استمرار جائحة فيروس كورونا، منوها بأن تدابير العمل عن بعد خلقت آفاقًا استثمارية أمام شركات الاتصالات والمنصات الإلكترونية، ما أوجد نوعًا من الاعتياد لدى المستهلكين على هذه الخدمات، خاصة مع تغيير توجهات ومتطلبات العملاء والمستهلكين.

على صعيد آخر، وصف “فايد” السوق الليبية الواعدة والاستراتيجية، رغم التحديات التى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن الشركة قدمت حزمة حلول تكنولوجية فى ليبيا لعدة قطاعات منها التعليم.

وتابع أن الشركة بدأت تقديم دورات للكوادر الشابة فى مصر، من خلال المنصات الرقمية فى مجال البرمجيات، بهدف إيجاد فرص جديدة فى سوق العمل.