«أفانز كابيتال» يدرس تمويل 45 صندوق رأسمال مخاطر خلال 4 أعوام

يدرس صندوق أفانز كابيتال للاستثمار المباشر تمويل 45 صندوق دائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 4 أعوام.

قال على صالح، المدير العام التنفيذى لصندوق أفانز كابيتال، إن الأخير يضخ من 3 إلى 4 ملايين دولار للكيان الواحد، تمثل %20 من قيمته المستهدفة بالاستثمار، لافتًا إلى أنه بصدد منح تمويلات لكيانات ناشئة تعمل فى قطاعات الخدمات اللوجستية والمأكولات والمشروبات بحد أدنى 5 ملايين دولار.

وأضاف «صالح» فى تصريحات لـ«المال» أن هناك 7 بنوك مصرية مساهمة فى صندوق أفانز كابيتال، أبرزها «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، و«التجارى وفا»، و«المصرف المتحد» و«قناة السويس».

فى سياق متصل، لفت إلى أن «أفانز كابيتال» قام بتمويل شركة تريلا المصرية العاملة فى مجال النقل واللوجيستيات، إضافة إلى آخر لصندوق ازدهار لرأس المال الجريء. يذكر أن محفظة «أفانز كابيتال» الاستثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، وتم إطلاق الصندوق خلال مارس الماضى، ويباشر إدارة صناديق رأس المال المباشر والمخاطر فى عدة أسواق ناشئة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.