«أفانز كابيتال» تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه

تُخطط شركة «أفانز كابيتال إيجيبت» لضخ استثمارات بأكثر من 450 مليون جنيه فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

قال هيثم وجيه، العضو المنتدب للشركة، إنها تعتزم مواصلة خططها التوسعية الفترة المقبلة، عبر إتمام مجموعة من الصفقات الجديدة فى الشركات وصناديق الاستثمار.

وأوضح وجيه -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «أفانز» وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات للمساهمة فى صندوقى استثمار مباشر، بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه، إلى جانب أكثر من 250 مليونا أخرى فى 3 شركات.

وتابع أنه تتم حاليًا دراسة 5 شركات تعمل فى مجالات متنوعة بين متوسطة إلى صغيرة الحجم، موضحًا أنه سيتم اختيار 3 من بينها للاستثمار قبل نهاية العام الحالى وحتى مطلع 2024.

ولفت إلى أن «أفانز كابيتال» تستهدف الاستحواذ على حصص بشركتين فى وقت لاحق من العام المقبل.

وقال «وجيه» إن «أفانز» تسعى أيضًا لضخ مزيد من الاستثمارات فى الشركات والصناديق التابعة لها حاليًا، موضحًا أن سياستها تستهدف حصصًا أقلية مؤثرة.

ولفت إلى أن «أفانز» يمكنها أن تستثمر فى الصناديق أو الشركات بشكل مباشر عبر تحالف مع رجال أعمال آخرين.

وكشف أنها ضخت استثمارات منذ بداية العام الحالى فى صندوق ديسربتيك فى الشركات الناشئة دون الكشف عن قيمتها.

وقال إن متوسط استثمار «أفانز» فى الصندوق أو الشركة الواحدة يصل إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن «أفانز كابيتال» تضم تحت مظلتها حاليًا استثمارات فى صندوقين وشركة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن «أفانز كابيتال إيجيبت» تأسست فى نوفمبر 2021، لإدارة الصناديق، ومحافظ الاستثمار، وتدير «أفانز منارة،» والتى يسهم فيها 7 بنوك، وشركات تأمين.