«أفانز كابيتال» تدرس التفاوض مع مؤسسات محلية للمساهمة في شركة «إيجي كوب»

كشف هيثم وجيه العضو المنتدب لشركة “أفانز كابيتال إيجيبت” عن أنها تدرس التفاوض مع عدد من المؤسسات الداخلية للمساهمة فى تأسيس شركة “المصرية للاستثمار المباشر لموازنة الانبعاثات- إيجى كوب” تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

يُذكر أن الحكومة مؤخرا أعلنت مطلع 2023 عن إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون EgyCOP، وذلك بمشاركة وإدارة «أفانز كابيتال» و«MGM»، ويبلغ رأسماله المستهدف مليار جنيه.

وأوضح وجيه أن “إيجى كوب” المزمع تأسيسها ستعمل على تمويل مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وكانت “المال” نشرت سابقًا أن شركة “أفانز كابيتال إيجيبت” ستدير “إيجى كوب”، مثلما تدير “أفانز منارة”.

وأضاف “وجيه” فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنهُ سيتم استصدار شهادات كربون لتلك المشروعات و اعتمادها من الجهات المنوطة، ثم بيعها بالدولار فى الأسواق العالمية، بغرض الحصول على العملة الصعبة .

تجدر الإشارة إلى أن أفانز كابيتال إيجيبت تأسست فى شهر نوفمبر لعام 2021 ، لإدارة الصناديق، ومحافظ الاستثمار، وتدير شركة “أفانز منارة” والتى يساهم فيها 7 بنوك، وشركات تأمين.

وتستثمر “أفانز منارة” المدارة من جانب الأولى، فى صناديق استثمار، وشركات، وبشكل حصرى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بزيادة رأس المال الخاص بشركة أفانز منارة المدارة من جانب أفانز كابيتال، كشف عن أنها لم تتم حتى الوقت الحالي .

يذكر أن الإدارة التنفيذية كانت كشف لـ”المال” سابقًا عن أن “أفانز منارة” كانت تستهدف إجراء زيادتى رأسمال العام الحالى الأولى إلى 1.5 مليار جنيه، والثانية إلى مليارى جنيه.

وأوضحوا حينها أن كل هذا يتم بالتعاون مع شركة “ إم جى إم” التى ستعمل على تهيئة المشروعات بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكروبونية، ثم العمل على استصدار شهادات الكربون.

وأشاروا إلي أنه لا توجد جهات عديدة تنفذ الدورة الكاملة للاستثمار فى شهادات الكربون منذ تمويل المشروعات و حتى بيع الشهادات ، لذلك فإن “إيجى كوب” ستكون فكرة جديدة وجذابة للمستثمرين.

ونوهوا أنهُ توجد مشروعات عديدة فى هذا السياق يجرى دراستها ليتم تمويلها عبر “إيجى كوب” من ضمنها مشروعات تجميع الميثان من المخلفات خاصة أن كل طن ميثان يعادل 24 طن كربون، فضلا عن مشروعات إعادة تدوير زجاجات البلاستيك، علاوة على مشروعات زراعة أشجار حول المزارع و التي تعمل على خفض انبعاثات الكربون.

وأضافوا أنه يجب أن يكون هناك تنوع فى الأعمال التى يتم الاستثمار بها لذلك يتم دراسة عدد كبير من المشروعات.

الجدير بالذكر أان الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت فى نهاية أغسطس الماضى، معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، اذ نصت بأنه لا يجوز لغير المؤسسات المقيدة القيام بأى أعمال لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية.

فيما كشفت “المال” عن اعتزام شركة دى كاربون المتخصصة فى مجال التنمية المستدامة التقدم للقيد فى قائمة جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لسوق الكربون الطوعى.

وتضمنت معايير قيد الجهات المصرية أن تكون الجهة شخصا اعتبارياً مع استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية والحصول على شهادات الاعتماد الدولية ذات الصلة مثل شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة.

بينما تضمنت معايير قيد الجهات الأجنبية الاعتراف بها دوليا طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أو اعتمادها فى سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية مع مستندات خبراتها السابقة، على أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية يسعيان لإنشاء أول سوق إقليمى لتداول شهادات الكربون فى أفريقيا، اذ تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة، وتستهدف إصدارات محلية من تلك الشهادات بنحو 7 إلى 10 ملايين من خلال مشروعات تعمل على توفير 7 إلى 10 ملايين طن كربون خلال أول 3 أعوام من الانطلاقة.