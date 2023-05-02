أفانز كابيتال: إطلاق صندوق الاستثمار في شهادات الكربون بأفريقيا بداية 2024

قال هاني أسعد العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال – مصر، إنه سيتم إطلاق صندوق الاستثمار في شهادات الكربون بأفريقيا أوائل العاَم المقبل.

وأضاف في تصريحات اليوم أن شركته اقتربت من إطلاق صندوق الاستثمار الخاص بمصر والبالغ حجم رأسماله مليار جنيه خلال شهرين.

كانت “المال”، قد كشفت سابقا أن تحالف يضم شركتي أفانز كابيتال وإم جي إم للاستشارات المالية والبنية يستهدف إطلاق صندوق للاستثمار في شهادات الكربون بأفريقيا، بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية العالمية، ويستهدف الصندوق جمع رأسمال أولي قدره 200 مليون دولار، كما يتصور أن يكون النسخة الأفريقية من صندوق “إيجي كوب” الذي تديره أفانز بالتعاون مع شركة إم جي إم.

وأعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد في وقت سابق عن إنشاء الصندوق خلال مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر، ومن المقرر أن يكون مكملًا لسوق الكربون التطوعية التي تعتزم البورصة المصرية إطلاقها منتصف هذا العام.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الجمعية الافريقية للاستثمار المباشر اليوم للإعلان عن إطلاق النسخة الـ 19 من مؤتمر الجمعية بعنوان “دروس الماضي وتطلعات المتسقبل :نقلة نوعية لافريقيا من خلال الاستثمار المباشر”.