أغنية فارس تطلق المرحلة الثانية لحملة لا للهجرة غير الشرعية

المال- خاص أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخميس، المرحلة الثانية من حملتها القومية، وهي عبارة عن فيديو غنائي بعنوان "فارس" أداء كل من زاب ثروت والمطرب الشعبي احمد شيبا، حيث تمزج الأغنية ما بين الفن الشعبي والراب المصري ليصل بذلك إلي مختلف

المال- خاص

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخميس، المرحلة الثانية من حملتها القومية، وهي عبارة عن فيديو غنائي بعنوان “فارس” أداء كل من زاب ثروت والمطرب الشعبي احمد شيبا، حيث تمزج الأغنية ما بين الفن الشعبي والراب المصري ليصل بذلك إلي مختلف فئات المجتمع، وفق بيان

وتهدف الحملة إلي توعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الهجرة غير الشرعية مع تسليط الضوء علي البدائل المتاحة.

وتوضح أغنية “فارس” ما تواجهه أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية من مأسي في حالة هلاك أبنائهم خلال تلك الرحلة، وتخاطب الشباب مؤكدةً علي دورهم في توعية بعضهم البعض، فضلاً عن دعوتهم إلي عدم الاستسلام إلي إغراءات سماسرة الهجرة، مع أهمية التمسك بالأمل والاستمرار في محاولة الحصول علي فرصة عمل كريمة.

تم إعداد أغنية “فارس” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والمنظمة الدولية للهجرة. وتمثل الأغنية المرحلة الثانية من الحملة القومية المعنونة ” لا للهجرة غير الشرعية” استكمالا لموجة الأولي التي عبر عنها الإعلان التليفزيوني الذي شارك فيه الكابتن حازم إمام.

و حرصت اللجنة الوطنية في ذات الوقت الذي توضح فيه مخاطر الهجرة غير الشرعية أن تبرز الحلول والبدائل المتاحة بدعوة مجموعة من شباب المنتجين الحاصلين علي قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم في حفل إطلاق الأغنية، كما دعت اثنين منهم للحديث عن تجربتهم الناجحة في العمل والإنتاج ليكونوا بمثابة نموذجاً لغيرهم من الشباب الأملين في غدٍ أفضل.

