أغنية روبي الجديدة إبداع مختلف أم خروج عنه.. نقاد يجيبون

أثارت النجمة روبي جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة” 3 ساعات متواصلة” التي تتعاون فيها مجددا مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، حيث أثارت الأغنية جدلا كبيرا بسبب بعض مرادفاتها ” هاشوقك ” و” هادوقك” وغيرها .

وتسبب هذه الحالة الجدلية لتعليق نقابة الموسيقين بقيادة نقيبها الفنان مصطفى كامل على ذلك قائلا إن قطاعات كثيرة من الجمهور تشعر بحالة من الانزعاج بسبب تنافي الأغنية مع الذوق العام والقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.

بالاضافة أنها لاتصنف كمطربة بل هي مؤدية فقط للأغاني ومن يصنف كمطربا لابد أن يملك قدرات فنية كبيرة في الغناء والطرب .

مها متبولي : الأغنية ليس فيها شيئا خارجا وعادية في كلماتها تماما

أعربت الناقدة مها متبولي أن الجدل الذي أثير عن أغنية روبي الجديدة ” 3 ساعات متواصلة” حدث منذ طرح البوستر الدعائي للأغنية بسبب عنوان الأغنية ، فكان مختلفا وجديدا للجمهور .

أضافت لـ” المال ” أن هذا الجدل أحدثه نقيب الموسيقين مصطفى كامل بسبب إصداره بيانا لنقابة الموسيقيين لرفض الأغنية بسبب وجود مرادفات معينة فيها لاتليق بالذوق العام .

وتابعت قائلة إن الأغنية ليس فيها شيئا خارجا وعادية في كلماتها تماما ، والكثيرين أحبوها ولايجب أن نحجر على ذوق المستمع كما نريد سواء كان ذلك من نقابة الموسيقيين أو أي جهة أخرى .

أشرف عبد الرحمن : صناع العمل لم يتركوا التراث القديم في الغناء وبدأو في تشويهه

بدوره، يرى الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن أن أي عمل غنائي حينما تعطي إيحاءات غير أخلاقية أو كانت ضد قواعد المجتمع وأعرفاهم والأخلاقيات الاجتماعية التي تربينا عليها ، يخرج هذا العمل من مظلة حرية الإبداع ويسمى بالإسفاف وليس بالإبداع .

ولفت إلى أن بعض النقاد يرون الأغنية روبي جريئة وهذا المصطلح لايوجد في الغناء من الأساس ، لكن يمكن تسمية هذه المرادفات بـ” غير لائقة” ، ودائما يتم ذكر حرية الإبداع في كل شئ خارج عن المألوف .

أردف قائلا أن صناع العمل لم يتركوا التراث القديم في الغناء كما هو بأصالته وبدأو في تشويهه بمقارنة مايقدمونه للجمهور بكلمات أغنية أم كلثوم في أغنيتها ” شوقوني عينيك لأيام اللي راحو ” ، وأغنية لنجاة ” دوق معايا الحب دوق ” ، لذلك يحاولون تطويع المرادفات وفقا لآهوائهم وهي مقارنة غير منطقية وليست عقلانية أو مقنعة ، لأنهم لايعوا معنى تلك الكلمات ومايسمى بالغزل العفيف لذلك مقارنة غير مقبولة .

استطرد أيضا قائلا” “ألم يكفهم إفساد الوسط الفني ليتم التطاول على تراثنا الموسيقي القديم الذي نفخر به لكبار المطربين، وهل يقبل صناع أغنية روبي أن يتغنى أبنائهم وبناتهم بمثل هذه الكلمات”.

فارس فهمي :هذه الأغنية يحاول من خلالها عزيز الشافعي مغازلة الجمهور وتحقيق نجاحا كبيرا بأي صورة

من جانبه، قال الملحن فارس فهمي إن الشاعر الغنائي عزيز الشافعي أخطأ حينما قدم هذه المرادفات في أغنية روبي الجديدة ، لأنه شاعر غنائي كبير ولايحتاج لمثل هذه الكلمات ليلفت نظر الجمهور .

وشدد على أننا كصناع الأغنية نسعى لتطوير الأغنية المصرية وتغيير ثقافة المستمع بعد أن سادت موجة المهرجانات السنتين الأخيرتين .

وتابع قائلا إن هذه الأغنية يحاول من خلالها عزيز الشافعي مغازلة الجمهور وتحقيق نجاحا كبيرا بأي صورة ، لاسيما أن المصنفات الفنية كان يجب أن تنتبه لهذه الأغنية قبل طرحها للمستمع .

وقال أيضا إن عزيز الشافعي قدم أغنيات جيدة السنين الأخيرة مع نجوم كثيرين وحقق بها نجاحا كبيرا ، وكان ينبغي المحافظة على ماحققه من نجاح وعدم الجري وراء كلمات بهذا الشكل وتقديمها للمستمع لأن ذلك يأخذ من رصيده ولايضيف له .