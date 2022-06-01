أغنية حمادة هلال «روح الروح» تتجاوز أول مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

حقق فيديو كليب أغنية “روح الروح” أجدد أعمال النجم حمادة هلال ، نسب مشاهدات عالية تجاوزت المليون و100 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد أقل من أسبوع على طرحه.

من جانبه، ، أعرب حمادة هلال، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الكليب وتجاوزه المليون مشاهدة على ” يوتيوب”، بعد أيام من طرحه.

وأكد أنه حرص على تقديم عملا فنيا يحظى بإعجاب وإشادة الكثير من جمهوره في مصر والوطن العربي، كما أن جمهوره يعشقه في تقديم اللون الرومانسي الذي عرف به في أغانيه.أغنية “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم.

وتقول كلمات الأغنية:

“يا اللي بتتقل علي لخص يلا وتعال ليه كل ما أقول بحبك تترد الحب اشتغاله قلبي من يوم ما حبك مش عارف أوصف له حاله بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة لا وألف لا أنا مش ها اقبل إلا بيك”

يأتى نجاح كليب “روح الروح” بعد النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه حمادة هلال خلال ماراثون رمضان الماضي بمسلسله “المداح 2 – أسطورة الوادي” والذي تصدر استفتاءات المواقع الإخبارية كأفضل الأعمال المعروضة في عام 2022، إلى جانب إشادة الكثير من الجمهور بأحداثه المشوقة والغامضة حول الجن والعفاريت.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.