أغنية «الغزالة رايقة» تثير جدلا بعد تصدرها المشاهدات وإعجاب الجمهور

تجاوز عدد مشاهدات “الغزالة رايقة” 37 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، بعد أسبوعين من تاريخ إصدارها أواخر ديسمبر، ومازالت تحظى بإعجاب الجمهور المصري وقام بعض الفنانين بنشر فيديوهات لهم ويرقصون على الأغنية تعبيرا عن إعجابهم بها ، والتي قام بغنائها الطفل محمد أسامة ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد “من أجل زيكو” للفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة منة شلبي وإخراج بيتر ميمي.

ومع الانتشار الواسع للأغنية، كشف عددٌ من المتابعين عن وجود تشابه بين لحنها ولحن أغنيةٍ روسية بعنوان : “wild lioness”، والأغنية ” الغزالة رايقة ” الحان أيهاب عبد الواحد.

أحمد محي : الطفل محمد أسامة قام بغنائها صوته جميل ونحتاج لهذا المود حاليا

قال الملحن أحمد محي للمال، إن اغنية الغزالة رايقة حققت هذا الرواج السريع في مصر وأحبها الجمهور ، لأنها أغنية مبهجة جدا ونحن نحتاج لهذا المود في الأغنية هذه الأيام في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب وباء كورونا.

ولفت إلى أن الطفل محمد أسامة التي قام بغنائها صوته جميل ، وكان أداؤه فيها جيدا ، مشيرا إلى أن اتهام صناعها بأنها مسروقة من أغنية أخرى شىء يدعو للدهشة لا سيما بعد تحقيق الأغنية نجاحا ملفتا اليومين الماضيين وتحقيقها 15 مليون مشاهدة على يوتيوب في أيام قليلة.

وأشار محي إلى أن الأغنية جاءت ضمن أحداث فيلم ” من أجل زيكو ” وساعد في نجاحها أيضا تقديم كريم محمود عبد العزيز لها مع محمد أسامة بشكل مبهج.

مجد القاسم : الأغنية جميلة والطفل صوته جميل وكانت مبهجة في احداث الفيلم

وعلق المطرب مجد القاسم على هذه الأغنية فقال : بالفعل فيها جملة لحنية مأخوذة من اغنية روسية لكن أندهش من محاولة هدم نجاح أي حاجة حلوة تقدم للجمهور بهذه الصورة.

مؤكدا أن الأغنية جميلة والطفل صوته جميل وكانت مبهجة في أحداث الفيلم “من أجل زيكو” الجميع أحبها ورقص عليها وعملت حالة حلوة مع الناس فلماذا هذه النفسنة على نجاحها الكبير في أيام قليلة.

وأوضح القاسم ان الجمهور حدثت له حالة من التشبع من اغاني المهرجانات التي سيطرت على ذوق المستمع السنين الأخيرة ، وحينما يتم تقديم اغنية مختلفة مبهجة الجميع سيتفاعل معها لأنها شيئا مختلفا ومميزا مثلما حدث مع أغنية الغزالة رايقة.

ونوه أيضا إلى أننا نتمنى أن يملك فنانو المهرجانات الذين أفسدوا الذوق العام للجمهور ، حلاوة صوت الطفل محمد أسامة الذي غنى الغزالة رايقة.