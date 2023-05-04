أغنيات ما بعد موسم رمضان.. نجوم كبار تتصدر وانتشار قد يتعثر

قرر بعض نجوم الغناء المصري والعربي طرح أغنيات جديدة للجمهوربعد انقضاء موسم شهر رمضان هذا العام ، فقامت النجمة سميرة سعيد بطرح أغنية جديدة” زعلنا من بعض” كلمات رمضان محمد وقدمت فيها طابع شرقي في الغناء بعد أن طرحت عدد من الأغنيات السنين الأخيرة تميزت بطابع موسيقي غربي ، وطرح النجم عمرو دياب بطرح أغنية جديدة ” حفلة” كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع موسيقي محمد قماح .

كما طرح المطرب أحمد سعد أغنية جديدة” فوق واتعلم” كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد سعد .

وطرح الملحن عمرو مصطفى ميني ألبوم جديد بعنوان ” مالوش زي ” وضم أغنيات متنوعة مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام.

فارس فهمي : أغنيات مكررة في لحنها ولم تحقق الانتشار الواسع

أعرب الملحن فارس فهمي عن كون هذه الأغنيات لم تحقق صدى يذكر بسبب تشابه ألحان الأغنيات الجديدة لهؤلاء النجوم مع أغنياتهم السابقة ، فأغنية عمرو دياب الجديدة” الحفلة” متشابهة مع أغنياته السابقة ” أنت الحظ” و” سنجيل” وغيرها لذلك لم تحقق انتشارا .

وأضاف أن عمرو مصطفى ملحنا جيدا لكن يحقق نجاحا مع نجوما معينين حينما يتعاون معهم مثل عمرو دياب وغيرهم ، لكن أغنياته لاتحقق الانتشار الواسع ونجاحها يكون محدودا .

وتابع قائلا إن تكرار المطربين لألحان الأغنيات والتيمة التي قدمت فيها سببا جوهريا في عدم نجاح هذه الأغاني ، وأغنية أحمد سعد مأخوذة من موسيقى بفيلم ” حد السيف ” ولم تظهر بصورة مميزة وكلماتها ضعيفة للغاية .

عوض بدوي : الأغنية الجديدة في موضوعها وكلماتها تحقق نجاحا كبيرا

وأوضح الشاعر الغنائي عوض بدوي أن أغنية أحمد سعد الجديدة” فوق واتعلم” جميلة من حيث كلماتها وألحانها .

أردف أن أختيارات أحمد سعد مميزة ودمها خفيف حقيقة ، بالاضافة أن أغنية الحفلة لعمرو دياب لم تحقق انتشارا بسبب تكرار الموضوع المقدم .

استطرد قائلا أن الأغنية الجديدة في موضوعها وكلماتها وتحقق نجاحا كبيرا ، سواء لعمرو دياب أو أصالة لأن جمهور الشباب يبحث عن المختلف دائما ، لذلك حقق مصطفى شوقي نجاحا عظيما بأغنية ” ملطشة القلوب ” منذ سنوات لأنها كانت جديدة في موضوعها .

حسن دنيا :أغنية سميرة سعيد الجديدة” زعلنا من بعض” أعادتها للطابع الشرقي

ويرى الملحن حسن دنيا أن أغنية سميرة سعيد الجديدة” زعلنا من بعض” أعادتها للطابع الشرقي الطربي لكن لم تحقق الانتشار الكبير بسبب مود السوق لم يعد يتقبل أي أغنية بسهولة ، فقد تنجح أغنية تافهة جدا وأغنية أخرى قوية لاتحقق أي صدى يذكر .

كما أن أغنية عمرودياب ” الحفلة” جيدة وفكرتها جديدة حيث أن القافية متشابهة في كلماتها ، لكن لأول مرة يتعاون مع الشاعر أحمد مرزوق والملحن محمد قماح وفق” دنيا “.

وأكد أن عمرو دياب يحاول اجتذاب شريحة عمرية التي تستخدم تطبيق تيك توك ، لذلك يطرح باستمرار أغنيات تتميز بطابع المقسوم الشرقي مثل ” سنجيل”و” الحفلة” و” انت الحظ” ، فهو يجهز لحفلاته بالساحل الشمالي بموسم الصيف القادم الذي سيبدأ في يوليو القادم.