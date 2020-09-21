أغنيات عالمية بأربع لغات ومشاهد للباليه في افتتاح الموسم الفني لفرقة الأوبرا

تبدأ فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، موسمها الفنى الجديد بحفلين من إخراج هشام الطلى، يضمان مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأعمال العالمية، بأربع لغات هى الفرنسية، الإيطالية، الألمانية والإنجليزية بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو هشام جبر، ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من أعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة.

تصميم وتدريب ممدوح حسن وفاروق الشريف، وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 23 ، 24 سبتمبر على المسرح الكبير منها شبح الأوبرا، البؤساء ، صوت الموسيقى ، شوبوت ، سيدتى الجميلة ماما، الحياة وردية ، سوف احبك دائما ودويتو سوف ارحل معك .. أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، جاكلين رفيق، عماد عادل، داليا فاروق، جولي فيظي، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، تامر توفيق، امينة خيرت، نورستا المرغني، ليلي ابراهيم، اسامة علي، برهان الدين فاروق وسلمي الجبالي .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.