أغنيات صيف 2022 الجديدة ..حكيم يطور موسيقاه وحماقي يفأجا الجميع

مازال معظم نجوم الغناء من مصر والوطن العربي يتسابقون على طرح أغنيات تناسب موسم الصيف الحالي ، وأبرزهم النجم اللبناني رامي عياش الذي طرح منذ ساعات أغنيته “حلوين حلوين”، كلمات أحمد حسن راؤول ورامي عياش واخراج زياد خوري .

كما طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم أغنية جديدة بعنوان” تزاولني ” أيضا ، وتعاون فيها من الشاعر إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني ميكساج و ماستر أسامه طارق وإنتاج فايز عزيز.

عمرو الشاذلي : رامي عياش كل أغنية يقدمها باللهجة المصرية تحقق نجاحا مدويا

قال الملحن عمرو الشاذلي أن حكيم مازال هو أقوى مطرب ونجم شعبي في الوطن العربي وليس معنى أن أغنية معينة لم تحقق المشاهدات الكبيرة المتوقعة أنه ليس ناجحا أبدا .

ولفت إلى أن رامي عياش كل أغنية يقدمها باللهجة المصرية تحقق نجاحا مدويا حقيقة مثل أغنيته قصة حب ودقي يامزيكا وغيرها .

وأشار إلى أن أغنيته الجديدة حلوين حلوين ستحقق نجاحا كبيرا كعادته لأنه ينتقي كلمات وألحان أغنياته بعناية شديدة ويعرف ماذا يريد الجمهور .

وأكد الشاذلي أن الفترة الماضية طرح نجوم مختلفين أغنيات صيفية منوعة وناجحة وجيدة منها اللوك الجديد لعمرو دياب وأغنيات لآصالة وتامر حسني وحسين الجسمي أيضا .

صلاح عطية : أغنية الصيف حاليا يجب أن تكون ايقاعية بدرجة كبيرة

وأعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية أن ألبوم أصالة الجديدة من أمتع التجارب الفنية التي قدمت مؤخرا ، وأغنية حكيم الجديدة ” تزاولني ” جيدة للغاية حيث قام بتطوير موسيقاه فيها بدرجة كبيرة .

وتابع أن أغنية الصيف حاليا يجب أن تكون ايقاعية بدرجة كبيرة وتتميز بلون المقسوم الشرقي ، حيث تعتمد الحفلات الغنائية للمطربين حاليا على هذه الأغنيات الصيفية الايقاعية المعتمدة على المقسوم .

ونوه أن أغنية حماقي أدرينالين مميزة وصيفية من الدرجة الأولى حقيقي ونالت اعجاب الجمهور بدرجة كبيرة ، وكذلك أغنيات تامر علي الجديدة .