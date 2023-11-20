أغنيات جديدة عن فلسطين دون صدى كبير... أحداث غزة الأعلى صوتا

قرر بعض النجوم الكبار في الغناء التضامن مع أحداث غزة الحالية التي تتعرض لقصف مستمر من جيش الاحتلال الاسرائيلي من خلأا طرح أغنيات وطنية جديدة تعبر عن القضية وتضامنهم معها .

فطرح النجم محمد منير أغنية ” يافلسطيني ينصر دينك” كلمات عصام عبد الله وألحان كامل الشريف وتوزيع موسيقي فتحي سلامة .

كما طرحت النجمة أنغام أغنية جديدة ” حلفونا” ، كلمات مصطفى حدوتة لحن إيهاب عبدالواحد، توزيع وميكس نادر حمدي وماستر أمير محروس.

وكذلك قدم المطرب الكبير هاني شاكر أغنية ” الهوية عربي ” ، كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين .

محمود عبد الستار :برغم جودتها وتميزها لكنها لم تحقق صدى كبير بعد طرحها

ويرى المنتج ومنظم الحفلات محمود عبد الستار أن هذه الأغنيات للنجوم الكبار أمثال محمد منير وهاني شاكر وأنغام برغم جودتها وتميزها ، لكنها لم تحقق صدى كبير بعد طرحها .

ولفت الى أن الأحداث الجارية في غزة وفلسطين تشتعل يوما بعد يوم ، لذلك الجمهور لايركز حاليا في الأغاني الوطنية المقدمة له مهما كان اسم النجم الذي يغنيها .

وأكد عبد الستار أنه ليس معنى أن أغنية وطنية معينة لأحدهم حققت مشاهدات معينة ، معنى ذلك أنها وصلت للجمهور وحقق انتشارا كبيرا ، حيث أن النجوم الكبار مفترض ألا تقل مشاهدات أغنياتهم عن 50 مليون لتاريخهم الفني الكبير ، حتى تحقق تأثيرا في المستمع وانتشارا جماهيريا واضحا .

فارس فهمي :كان مفترض بهم أن يقدموا أغنيات عن فلسطين مثل اهتمامهم بتقديم أغنيات عاطفية

وقال الملحن فارس فهمي أن هؤلاء النجوم لم يستطيعون جذب الجمهور بأغنياتهم الوطنية التي قدموها عن القضية الفلسطينية .

وأشار الى أنه كان مفترض بهم أن يقدموا أغنيات عن فلسطين مثل اهتمامهم بتقديم أغنيات عاطفية أو رومانسية من حيث جودة الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي والأداء الغنائي .

ونوه فهمي أن الأغنية الوطنية التي تتناسب مع هذه القضية الحساسة ، يجب أن تكون أشبه بالأنشودة حتى يستطيع الشباب والصغار حفظها بسهولة ، ولاتكون مجرد أغنية مرسلة فقط .

أكد أيضا أنه يجهز لطرح أغنية وطنية جديدة مع بعض الأصوات الجديدة وأسماها ” الحلم العربي ” 3 ، لافتا الى ان أغنية ” موطني ” حققت تأثيرا كبيرا مؤخرا في الجمهور وهي أغنية تعبر عن القضية أيضا لكن بشكل مميز .

صلا ح عطية :هؤلاء النجوم يجب أن يدعمون أغنياتهم بقوة

وأعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هذه الأغنيات لم تحقق انتشارا كبيرا ، كأن هؤلاء النجوم يشعرون بالخجل من طرحهم لهذه الأغنيات في توقيت تلك الأحداث السياسية الصعبة.

وأضاف أن هذا هو دور الفنان أن يقدم أغنية ويقدم لها دعاية كبيرة حتى يعلم بها الجمهور كأنها أغنية تجارية قدمها منير وأنغام .

ولفت إلى أن هؤلاء النجوم يجب أن يدعمون أغنياتهم بقوة ، ويقومون بتخصيص عائد هذه الأغنيات لصالح أهل غزة ، فلو أعلنوا ذلك سيقبل الجمهور على سماع هذه الأغنيات .

وشدد عطية أن هؤلاء المطربين قاموا بطرح أغنيات وطنية تضامنا مع فلسطين ، لكن صوت الأحداث الجارية في فلسطين أعلى بكثير من الأغنيات لذلك لم تحقق صدى كبير .