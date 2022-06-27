أغنيات «تيك توك» للمطربين لأول مرة.. تكلفة أقل وانتشار أكبر من «يوتيوب»

قرر بعض المطربين هذه الفترة طرح أغنيات جديدة للجمهور بهدف انتشارها على منصة تيك توك في المقام الأول، وتحقيق النجاح بنشر الجمهور لفيديوهات ومقاطع عن الأغنية بعد مشاهدتهم لها، وبذلك يتحقق أكبر عدد من المشاهدات لتلك الأغنيات.

ويطرح الملحن عصام كاريكا أغنية جديدة “نسكافيه” الأيام القادمة للجمهور، من إنتاجه الخاص ويهدف لترويجها على منصة تيك توك أولا، لتحقيق ملايين المشاهدات للأغنية.

كذلك طرح النجم إيهاب توفيق أغنية “البنت الحلوة” منذ فترة وكانت كلماتها موجهة لتحقيق انتشار على منصة تيك توك في الأساس.

مها متبولي: أصبحت الفيديوهات عليها مصدر رزق للفنانين

قالت الناقدة مها متبولي إن هؤلاء المطربين يحاولون الاستفادة من تقديم أغنيات لمنصة تيك توك حاليا، من أجل الحصول على عائد مادي كبير من تيك توك يصل لملايين الجنيهات بأقل تكلفة مقارنة بمنصة يوتيوب التي تتطلب تمويل لأي أغنية عليه حتى تحقق الانتشار الكبير للجمهور.

وأشارت إلى أنه بطرح أغنية عصام كاريكا على تيك توك، سيحقق انتشارا بسهولة إضافة أنها ستكون موجودة في جميع الأفراح بمصر مثل أغاني المهرجانات السائدة في جميع أفراح الجمهورية سواء الشعبية أو حتى الموجودة بالفنادق الفخمة.

وأضافت متبولي أن الموضة حاليا هي تيك توك، أصبحت الفيديوهات عليها مصدر رزق للفنانين وانتشارا كبيرا وذلك في غياب سوق الكاسيت وتغيرات العصر، موضحة أنه يحاول هؤلاء الفنانين مثل عصام كاريكا وغيرهم التواجد بقوة مرة أخرى حاليا باستغلال هذه المنصات الجديدة التي يقبل عليها شريحة كبيرة من الجمهور حاليا.

أحمد الحصري: الاستفادة من أي منصة جديدة ظهرت في السنين الأخيرة مثل تيك توك جيدا

وعلق المطرب أحمد الحصري فقال: نجاح أي أغنية يكون نصيب في النهاية، فقد يتم عمل حملة دعائية ضخمة لأغنية معينة على منصات مختلفة سواء تيك توك أو يوتيوب ولا تنجح في النهاية، وأغنية أخرى لايتم تمويلها ماليا أو عمل دعاية على تيك توك وتحقق انتشارا جماهيريا كبيرا.

وأكد الحصري أن الاستفادة من أي منصة جديدة ظهرت في السنين الأخيرة مثل تيك توك وغيرها، بالطبع يساهم في زيادة الانتشار والنجاح، لكن الأساس هو الاهتمام بمستوى العمل الفني والغنائي حتى يقبل عليه المستمع، ونوه قائلا إن فيديوهات الأغاني على تيك توك تحقق مشاهدة كبيرة، لكون الكثير من الأشخاص يهتم بعمل مقاطع تمثيل عليها مثلما حدث مع أغنيات مختلفة مؤخرا.