أغنيات الأفلام.. كثيرا من الرقص قليلا من الطرب

الشناوي: أصبحت مجرد وسيلة دعائية لجذب الجمهور موريس: بعضها كان عنصر أساسي لنجاح العمل السينمائي الجمل: ابتذال لا نعلم متى ينتهى أحمد حمدي: تعد أغنيات الأفلام السينمائية أهم دعاية للفيلم قبل طرحه بدور العرض، وأحد أهم عوامل الجذب والتسويق الجيد للعمل. وهناك أغنيات تحمل طاب

الشناوي: أصبحت مجرد وسيلة دعائية لجذب الجمهور

موريس: بعضها كان عنصر أساسي لنجاح العمل السينمائي

الجمل: ابتذال لا نعلم متى ينتهى



أحمد حمدي:



تعد أغنيات الأفلام السينمائية أهم دعاية للفيلم قبل طرحه بدور العرض، وأحد أهم عوامل الجذب والتسويق الجيد للعمل.

وهناك أغنيات تحمل طابعا ايقاعيا راقصا مثل أغنيات المطرب الشعبى محمود الليثي، و”بوسي” التى يستعين بها دائما المنتج محمد السبكي فى أفلامه، وهناك أغنيات أفلام حققت نجاحا كبيرا لجودتها الفنية، مثل أغنيات فيلم “واحد من الناس” و” محطة مصر” لكريم عبد العزيز، و”ولاد رزق” و”الخلية” لأحمد عز، والتي قدمتها الفنانة أصالة نصري بصوتها القوي .

أوضح الناقد طارق الشناوي، أن أغنيات الأفلام لم تعد وسيلة للتعبير عن قصة الفيلم، بل مجرد دعاية له، ووسيلة لجذب الجمهور ليس أكثر، مثل الأغنيات الراقصة التى قدمها محمود الليثي، وصافيناز، وبوسي.

وأكد أن أغنية النجمة أصالة في فيلم “الخلية” مجرد استغلال من زوجها المخرج طارق العريان، لإسم أصالة الفني، وهو ما حدث أيضا فى فيلم “ولاد رزق” منذ عامين، وهى أغنيات لو تم حذفها فلن تؤثر على سياق الفيلم.

وترى الناقدة ماجدة موريس، أن بروموهات الأفلام أصبحت تعتمد على الأغنيات الراقصة لصافيناز وبوسي والليثي، وخاصة في أفلام العيد المليئة بالافيهات الكوميدية للترفيه عن الجمهور.

وأضافت أن هذا لا يمنع أن هناك أغنيات تصبح فيما بعد علامات فى تاريخ السينما، حيث يعبر المخرج من خلالها عن لحظات درامية تخدم السياق العام للفيلم وفكرته.

وأشارت إلى أن الأغنية قد تعبر عن مراحل تطور البطل، أو البطلة وما يحتويه الفيلم من نقلات درامية، وتكون جزءا من عناصر الفيلم الأساسية، مثل الحوار والصورة والديكور والممثلين.

وأوضحت أن الفنانة شادية قدمت أجمل أغنياتها فى فيلم “شيئ من الخوف” على سبيل المثال، وعبرت من خلالها عن المحتوى الدرامى للفيلم.

وقال الناقد سمير الجمل، إن اغنيات الأفلام الراقصة نوع من الابتذال الذي أصاب أفلامنا المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولا نعرف إلى متى سيستمر.

وأضاف أن الأغنيات التى يقدمها “الليثي” و”بوسي” وغيرهم، ليس لها علاقة بالسينما من قريب أوبعيد، لكنها تقدم لجذب جمهور العيد تحديدا وتحقيق إيرادات مرتفعة، وبعد ذلك لا يكون لتلك الأفلام أو اغنياتها وجودا فى ذاكرة المتلقى .

وقال إن أصالة قدمت هى الأخرى أغنيات لو تم حذفها من الفيلم فلن تؤثر على فكرته أو سياقه العام.

