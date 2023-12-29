أغنياء العالم يضيفون 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال 2023

ارتفعت ثروات أغنياء العالم الـ 500 بمقدار 1.5 تريليون دولار في عام 2023، بعد خسارة 1.4 تريليون دولار تكبدوها العام السابق، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ومرة أخرى، كانت حظوظهم مرتبطة بشكل وثيق بأداء أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت إلى أرقام قياسية جديدة هذا العام على الرغم من مخاوف الركود، واستمرار التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطرابات الجيوسياسية.

وشهد مليارديرات التكنولوجيا نمو ثرواتهم بنسبة 48% أو 658 مليار دولار، مدفوعة بالضجة الشديدة حول الذكاء الاصطناعي.

ثروات أغنياء العالم

استعاد الملياردير إيلون ماسك لقب أغنى شخص في العالم من قطب الأعمال الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو. حصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على 95.4 مليار دولار إضافية حتى إغلاق يوم الخميس، مدعومًا بنجاح شركة تسلا وسبيس إكس، بعد خسارة 138 مليار دولار في عام 2022. ويبلغ صافي ثروته الآن أكثر من 50 مليار دولار فوق ثروة أرنو بعد تباطؤ عالمي في الطلب على الطاقة. أدت السلع الفاخرة إلى تراجع أسهم LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

أضاف مؤسس شركة أمازون دوت كوم ، جيف بيزوس، أكثر من 70 مليار دولار إلى محفظته هذا العام، وهو الآن متعادل مع أرنو في المركز الثاني، بينما قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلافتفورم، مارك زوكربيرج بأكثر من 80 مليار دولار.

خسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار في 27 يناير وحده – و37.3 مليار دولار على مدار العام بأكمله – بعد أن أدت شركة هيندربرج ريسرتش للبيع على المكشوف إلى خفض قيمة مجموعة آداني جروب. ومع ذلك، لا يزال يمتلك ثروة مكونة من 11 رقمًا.

ثروات المليارديرات عام 2024

ماذا يخبئ العالم لأغنى الناس في عام 2024؟ .. على الرغم من أنه من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين – لم يتوقع سوى القليل مثل هذا الانتعاش الكبير هذا العام – فإليك بعض الأسماء التي يجب مراقبتها:

ميريام أديلسون

أصبحت أديلسون، البالغة من العمر 78 عامًا، المساهم الأكبر في مشغل الكازينو لاس فيجاس ساندس كورب. بعد وفاة زوجها شيلدون في عام 2021. وبعد أن ظلت منخفضة لبعض الوقت، توصلت أديلسون هذا العام إلى صفقة لشراء حصة أغلبية بقيمة 3.5 مليار دولار في دالاس مافريكس. وارتفع صافي ثروتها إلى 34.3 مليار دولار.

فرانسواز بيتينكورت مايرز

باعتبارها وريثة ثروة لوريال، تعد بيتنكور مايرز، 70 عامًا، هي أغنى امرأة على هذا الكوكب وأول من يمتلك صافي ثروة مكونة من 12 رقمًا. يأتي نجاح بيتنكور مايرز نتيجة لصناعات التجميل والأزياء المزدهرة في فرنسا، والتي دفعت أيضًا أرنو من LVMH، والأخوة فيرتهايمر من شانيل، وعائلة هيرميس إلى عالم الأثرياء. ارتفعت ثروتها بنسبة 40% هذا العام مع ارتفاع أسهم لوريال إلى مستوى قياسي.

ستيف كوهين

مؤسس شركة بوينت 7 لإدارة الأصول يتحدث عن سلالات نيويورك القديمة والحديثة. ويمتلك كوهين (67 عاما) فريق نيويورك ميتس ويحاول تنشيط فريق البيسبول بعد سنوات من الأداء الباهت. كما أنه يشترك أيضًا مع شركة هارد روك انترناشنال في محاولة لتأمين أحد تراخيص الكازينو الجديدة المحدودة في الولاية، مما يمنح مشجعي فريق ميتس المحاصرين فرصة المقامرة بعيدًا عن أحزانهم. وارتفعت ثروته إلى 13.9 مليار دولار في عام 2023.

مارك كوبان

يتمتع كوبان، البالغ من العمر 65 عامًا، بموهبة الخروج في الوقت المناسب، حيث قام ببيع موقع البث الإذاعي الخاص به برودكاست دوت كوم قبل وقت قصير من انفجار فقاعة الدوت كوم. اشترى دالاس مافريكس في عام 2000 مقابل 285 مليون دولار، وفاز بثلاثة ألقاب في الأقسام، وبطولتين للمؤتمرات، وبطولة الدوري الاميركي للمحترفين قبل أن ينقلهم إلى أديلسون مقابل 3.5 مليار دولار. (سيحتفظ بحصة أقلية.) ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيحدث مع عملية بيع كوبية أخرى في الوقت المناسب. وارتفعت ثروته إلى 6.8 مليار دولار هذا العام.

كارل ايكان

لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة للمستثمر الناشط بعد أن بدأت شركة هيندربرج ريسرتش للبيع على المكشوف انهيارًا قضى على 18.1 مليار دولار من ثروته، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار في يوم واحد فقط. ومع ذلك، لا يزال أمام إيكان البالغ من العمر 87 عامًا الكثير من القتال. وهو يعتزم إطلاق معركة جديدة بالوكالة للسيطرة على مجلس إدارة شركة إلومنيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بعد أن أنهت شركة تسلسل الحمض النووي عملية استحواذ مكلفة انتقدها إيكان.

روبرت مردوخ

تقاعد مؤسس شركة نيوز كورب البالغ من العمر 92 عامًا رسميًا، وتنازل عن السيطرة لابنه لاتشلان. من المتوقع أن يكون عامًا صعبًا بالنسبة للوريث حيث يتنافس المرشحون بما في ذلك جو بايدن ودونالد ترامب على الرئاسة مرة أخرى. قامت شركة فوكس كورب بتسوية بالفعل مع دومنين فوتنج سيستمس مقابل 787.5 مليون دولار بعد أن اتهمت الشركة الشبكة ببث ادعاءات كاذبة بأنها زورت التصويت ضد ترامب. لا تزال شركة فوكس تواجه دعوى قضائية أخرى رفعتها شركة سمارتماتك كورب. ولم يؤثر هذا الجدل على صافي ثروة روبرت مردوخ، التي ارتفعت إلى 8.9 مليار دولار في عام 2023.

ابن ماسايوشي

وضع المستثمر الياباني رهانا كبيرا على شركة ويورك ، التي انهارت رسميًا في عام 2023، ويشكك الناس في سلامته العقلية بعد أن استمر في ضخ الأموال في الشركة التي تعمل عن بعد والمملوكة لآدم نيومان حتى بعد أن كانت تعاني بشكل واضح. ومن المرجح أن يواجه مؤسس شركة سوفت بنك جروب، البالغ من العمر 66 عامًا، مزيدًا من النضال مع نضوب الصفقات. لكنه أخرج نفسه من مزالق أعمق من قبل، وعاد للتسلق مرة أخرى بعد خسارة عشرات المليارات من الدولارات في انهيار الدوت كوم. وانخفضت ثروة الابن إلى 11.4 مليار دولار هذا العام.

دونالد ترامب

ربما يكون الرئيس السابق والمرشح الحالي قد خسر انتخابات 2020، لكن ثروته هي وحدها التي زادت. وقد نمت ثروته بمقدار 500 مليون دولار منذ عام 2021، مما منحه صافي ثروة إجمالية قدرها 3.1 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. ومع ذلك، سيتعين على ترامب البالغ من العمر 77 عاما خوض معركة عام 2024 ، حيث يدافع عن نفسه في الدعاوى القضائية المتعلقة بتشهيره بالمؤلف إي. جين كارول، والاحتيال المزعوم، فضلاً عن محاولاته إلغاء انتخابات 2020 – كل ذلك أثناء الترشح للرئاسة.