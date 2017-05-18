أغنى 500 ملياردير فى العالم يخسرون 35 مليار دولار بسبب ترامب

خالد بدر الدين: خسر أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم أكثر من 35 مليار دولار هذا الأسبوع، مع انهيار أسعار أسهم شركاتهم بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ خطط تحفيز ضخمة، ومخاوف أخرى بأنه تتعلق بأنه قد يواجه خطر العزل من منصبه.وجاء على مؤشر وكالة بلو



خالد بدر الدين:



خسر أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم أكثر من 35 مليار دولار هذا الأسبوع، مع انهيار أسعار أسهم شركاتهم بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ خطط تحفيز ضخمة، ومخاوف أخرى بأنه تتعلق بأنه قد يواجه خطر العزل من منصبه.

وجاء على مؤشر وكالة بلومبرج لمليارديرات العالم، أن مارك زوكيربرج رئيس شركة فيسبوك، وخامس أغنى رجل فى العالم بثروة تتجاوز 62.3 مليار دولار، تعرض لأكبر خسارة، إذ تقلصت ثروته بأكثر من مليارى دولار بسبب هبوط سعر سهم شركته بحوالى 3.5 %، نتيجة الاضطرابات السياسية الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن المستثمرين فى الأسواق العالمية شعروا بالذعر عندما ظهرت تقارير تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، قبل أن يقيله من منصبه إنهاء تحقيق يتعلق بمستشاره السابق للأمن القومي. وقد يواجه ترامب اتهامات بعرقلة العدالة.

أما بيل جيتس، أغنى ملياردير فى العالم بثروة تقدر بحوالى 86.8 مليار دولار، فقد خسر أيضا أكثر من مليار دولار، عندما غنهارت أسعار أسهم شركته مايكروسوفت هذا الأسبوع، بأكثر من 2.8 % فى أكبر انخفاض هذا العام.

من الأثرياء الأخرين الذين تعرضوا لخسائر بسبب التوترات السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية الملياردير جيف بيزوس، الذى شارك فى تأسيس شركة أمازون، أكبر شركة مبيعات أون لاين، فقد هوت ثروته بحوالى 1.7 مليار دولار، لانخفاض أسعار أسهم شركته 2.2 %.

وكذلك تراجعت ثروة الملياردير الإسبانى أمانشيو أورتيجا، عملاق مبيعات التجزئة، بحوالى 355 مليون دولار، لتنزل إلى 83.2 مليار دولار، غير أنه مازال ثانى أغنى أثرياء العالم بعد بيل جيتس، كما تفوق على جيف بيزوس الذى تراجع إلى المركز الثالث.

