أغنى ملياردير فى العالم.. ثروة جيف بيزوس تقفز 419%

- بلغت 88 مليار دولار ليزيح بيل جيتس من المركز الأولخالد بدر الدينقفزت قيمة الحصة التى يملكها الملياردير جيف بيزوس، فى شركة "أمازون كوم" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، بأكثر من 419%، منذ أبريل عام 2012، عندما انضم لمؤشر بلومبرج لأثرياء العالم لترتفع إلى 88 مليار دولار، مع ختام التعاملات فى بورصة

– بلغت 88 مليار دولار ليزيح بيل جيتس من المركز الأول



خالد بدر الدين

قفزت قيمة الحصة التى يملكها الملياردير جيف بيزوس، فى شركة “أمازون كوم” الأمريكية للتجارة الإلكترونية، بأكثر من 419%، منذ أبريل عام 2012، عندما انضم لمؤشر بلومبرج لأثرياء العالم لترتفع إلى 88 مليار دولار، مع ختام التعاملات فى بورصة نيويورك، مع نهاية الأسبوع – أمس الجمعة.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن جيف بيزوس بات أغنى ملياردير فى العالم مع ارتفاع حصته إلى 70% فى شركة أمازون كوم، ليتفوق على زميله الملياردير بيل جيتس مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر، الذى كان أغنى رجل فى العالم حتى الأسبوع الماضى، مع توقف ثروته عند 75 مليار دولار.

كانت حصة جيف بيزوس فى شركة أمازون، التى تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرًا لها، تبلغ قيمتها 178 مليون دولار فقط، عندما تم طرح أسهمها فى اكتتاب عام عام 1997، لكنه استطاع بعد أن توسع فى أنشطة الشركة لتشمل دور النشر العالمية وخدمات الحوسبة السحابية، وإنتاج برامج تليفزيونية وسينمائية، واستحواذه فى أغسطس الماضى على شركة هول فودز للوجبات الغذائية أن تنتشر منتجاتها فى أنحاء العالم لتزداد قيمة حصته إلى 88 مليار دولار.

كان ترتيب جيف بيزوس 35 على قائمة أغنى مليارديرات العالم فى عام 2012 بثروة تقددر بـ 18 مليار دولار، لكنه استطاع أن يضاعفها فى عام 2015 وأن يزيدها إلى 35 مليار دولار.