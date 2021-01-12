أغنى شخص في العالم.. بلومبرج تؤكد صدارة إيلون ماسك وفوربس تقدم جيف بيزوس

خسر إيلون ماسك صدارته لقائمة أغنى شخص في العالم بعد هبوط كبير لأسهم شركة تسلا، وفقا لحسابات فوربس التي تختلف معها بلومبرج.

من ناحيتها تقول بلومبرج وفقا لـ”مؤشر الملياراديرات” إن ماسك لا يزال الأغنى في العالم.

الأغنى لمدة 4 أيام فقط

ويوم الخميس الماضي اعتلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، قائمة أغنى أغنياء العالم لأول مرة على الإطلاق.

واستمرت صدارة ماسك بعد ارتفاع مهول لسعر سهم تسلا يوم الجمعة، قبل أن تغلق أسواق الأسهم أبوابها للعطلة الأسبوعية السبت والأحد.

ومع عودة بورصة نيويورك للعمل أمس الإثنين، هوى سهم تسلا المدرج على مؤشر ناسداك.

ومع تراجع السهم أعادت فوربس حساباتها، لتعلن اليوم الثلاثاء أن إيلون ماسك لم يعد الأغنى وأن الصدارة عادت لمؤسس أمازون جيف بيزوس، وفقا لبيزنس إنسايدر.

حسابات فوربس

ووفقا لحسابات فوربس، أدى تراجع أسهم شركة تسلا بنسبة 8% يوم الإثنين أدى إلى انخفاض قيمة ثروة ماسك بنحو 13.5 مليار دولار.

والتراجع الكبير لسهم تسلا هو الأكبر لها في يوم واحد منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وبناءً على تقديرات فوربس الجديدة تراجعت ثروة ماسك إلى 176.2 مليار دولار، ليتراجع خلف بيزوس الذي استعادة صدارة الأثرياء بثروة قيمتها 182.1 مليار دولار.

تقديرات بلومبرج

من جهتها تقول بلومبرج إن هبوط سهم تسلا أثر بالفعل على ثروة ماسك لكنه لا يزال الأغنى.

ووفقا لحسابات بلومبرج، أدى تراجع سهم تسلا يوم الإثنين إلى انخفاض ثروة ماسك بقيمة 15.6 مليار دولار.

وأوضحت أن ماسك لا يزال الأغنى بثروة قيمتها 194 مليار دولار، متقدما على بيزوس الذي سجلت ثروته 183 مليار دولار.

ثروة ماسك

ووفقا لبيزنس إنسايدر، بالرغم من أن ماسك يتقاضى راتباً ضئيلاً من شركاته، إلا أنه يمتلك ما يقرب من 20٪ من أسهم تسلا.

كما يمتلك ماسك 48٪ في شركته للفضاء “سبي إكس”.

كما يتضمن تعاقد ماسك مع تسلا منحه حزمة تعويضات بينها أسهما عندما تحقق الشركة أهدافًا معينة، وهذا ما جعل من ماسك المسؤول التنفيذي الأعلى أجرا في عام 2020، وفقا لبلومبرج.

وتبعا لذلك تقول بلومبرج إن ماسك لديه أكثر من 40 مليار دولار (مكاسب غير محققة) من خيارات الأسهم.

فروق الحسابات

ووفقا لرويترز، فإن تقدير فوربس أكثر تحفظا من بلومبرج، لأن الأولى تأخذ في الحسبان رهن ماسك جزء من حصته في تسلا كضمان لقروض شخصية.

وتبعا لذلك، طبقت فوربس خفضا بنسبة 25% على حيازات ماسك في تسلا، كما أوصحت في نوفمبر الماضي.