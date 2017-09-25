أغلى 5 سيارات في أوتوماك فورميلا 2017

أحمد شوقي شهد معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 مشاركة قوية من قبل نحو 21 علامة تجارية؛ وقد شهد المعرض الدفع بطرازات جديدة لأول مرة في السوق المصرية بالإضافة إلى طرازات متداولة منذ فترة. وفيما يلي تستعرض "المال" قائمة بأغلى 5 سيارات تم الدفع بها على هامش المعرض الذي ان



أحمد شوقي



شهد معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 مشاركة قوية من قبل نحو 21 علامة تجارية؛ وقد شهد المعرض الدفع بطرازات جديدة لأول مرة في السوق المصرية بالإضافة إلى طرازات متداولة منذ فترة.



وفيما يلي تستعرض “المال” قائمة بأغلى 5 سيارات تم الدفع بها على هامش المعرض الذي انتهت فعالياته السبت الماضي.

1- BMW 740 Li

تعتبر السيارة أغلى طراز تم الدفع به ضمن فعاليات أوتوماك فورميلا. ويقدر سعرها بـ 4.2 مليون جنيه.

2- نيسان باترول



يقدر سعر السيارة بـ3.6 مليون جنيه.



3- مرسيدس E 300

يبلغ سعر السيارة 2.3 مليون جنيه.

4- BMW X6

يقدر سعر السيارة بواقع 1.9 مليون جنيه.

5- BMW X5

ويصل سعر السيارة إلى 1.8 مليون جنيه.



وأوضح اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن الطرازات مرتفعة السعر شهدت نموًا في مبيعاتها خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي عصفت بالسوق مفسرًا ذلك بأن هذه الشريحة من السيارات تستهدف العملاء مرتفعي الدخول الذين لم يؤثر فيهم قرار تعويم العملة المحلية ومن ثم كانت لديهم القدرة للتأقلم مع الأسعار الجديدة.



وأضاف أن الأمر مختلف بالنسبة للسيارات منخفضة ومتوسطة الأسعار والتي كانت تصنف من قبل على انها سيارات شعبية حيث تأثرت مبيعات هذه الشريحة بسبب زيادات الأسعار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه نظرًا لثبات دخول هذه الشريحة وانخفاض رواتبهم ومن ثم تآكلت قدرتهم الشرائية بشكل انعكس على مبيعات هذه الفئة.