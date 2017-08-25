رياضة

أغلى 10 صفقات فى تاريخ الساحرة المستديرة

سكاي نيوزنستعرض فيما يلي لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (2017)2- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة (2017)3- 105 ملايين يورو: الفرنسي