رياضة

أغلى 10 صفقات فى تاريخ الساحرة المستديرة

سكاي نيوزنستعرض فيما يلي لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (2017)2- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة (2017)3- 105 ملايين يورو: الفرنسي
25 أغسطس، 2017 25 أغسطس، 2017

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سكاي نيوز

نستعرض فيما يلي لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (2017)

2- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة (2017)

3- 105 ملايين يورو: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد (2016)

4- 100,8 مليون يورو: الويلزي غاريث بايل من توتنهام إلى ريال مدريد (2013)

5- 94 مليون يورو: البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد (2009)

6- 90 مليون يورو: الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس (2016)

7- 88,2 مليون يورو: نيمار من سانتوس إلى برشلونة (2013)

8- 85 مليون يورو: البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد (2017)

9- 82,3 مليون يورو: الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة (2014)

10- 81,7 مليون يورو: الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي (2017)

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