أغلى 10 صفقات فى تاريخ الساحرة المستديرة

سكاي نيوز
نستعرض فيما يلي لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:
1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (2017)
2- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة (2017)
3- 105 ملايين يورو: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد (2016)
4- 100,8 مليون يورو: الويلزي غاريث بايل من توتنهام إلى ريال مدريد (2013)
5- 94 مليون يورو: البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد (2009)
6- 90 مليون يورو: الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس (2016)
7- 88,2 مليون يورو: نيمار من سانتوس إلى برشلونة (2013)
8- 85 مليون يورو: البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد (2017)
9- 82,3 مليون يورو: الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة (2014)
10- 81,7 مليون يورو: الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي (2017)