أغلى 10 سيارات في العالم

شريف عيسى نشر موقع ranking247 البريطانى قائمة تضمنت أغلى 10 سيارات فى العالم لعام 2017، والتى تضمنت سيارات من علامات تجارية تنتمى لفئة السيارات الرياضية فاخرة تعتمد على محدودية الإنتاج وقوة المحرك والتصميم الخارق للعادة. واحتلت العلامة التجارية الإنجليزية "أستون مارتن" المركز الأول بطر

شريف عيسى



نشر موقع ranking247 البريطانى قائمة تضمنت أغلى 10 سيارات فى العالم لعام 2017، والتى تضمنت سيارات من علامات تجارية تنتمى لفئة السيارات الرياضية فاخرة تعتمد على محدودية الإنتاج وقوة المحرك والتصميم الخارق للعادة.



واحتلت العلامة التجارية الإنجليزية “أستون مارتن” المركز الأول بطراز VOLKyrie، والتى بلغ سعرها 3.9 مليون دولار أمريكى.





وكانت المفاجأة فى احتلال العلامة “W Motor” اللبنانية الأصل المركز الثانى فى صدارة قائمة أغلى 10 سيارات فى العام، بعد أن بلغت قيمة طرازها Fenyr Super Sport، 3.4 مليون دولار، والمزوده بمحرك قوة 900 حصان.





أما المركز الثالث فكان من نصيب العلامة الإيطالية الرياضية “باجاني أوتوموبيل”، طراز Huayra BC، والتى قدر سعرها بـ 2.8 مليون دولار، والتى تحتوى على محرك قوة 789حصان.

وكان المركز الرابع من نصيب الصانع الفرنسى “بوجاتى” والتى بلغ قيمة طرازه Chiron، 2.65 مليون دولار، والمتضمنه محرك قوة 1479 حصان.





وحصدت طراز “Regera”، والمنتمى للصانع السويدى “كوينيجسيج” المركز الخامس بعد ان بلغت قيمة الطراز 2 مليون دولار أمريكى، والمزوده بمحرك قوة 1500 حصان.





وفى المركز السادس، جاءت العلامة الدنماركية “زينفو” بطرازها الأشهر ST1، والذى بلغ قيمته 1.8 مليون دولار أمريكى، مع العلم ان قوة محركها يصل إلى 1104 حصاناً.





وحصدت العلامة التجارية “اراش” البريطانية المنشأ والمتخصصة فى إنتاج السيارات الخارقة، طراز AF10 Hybrid، المركز السابع بعد ان بلغ سعر طرازها 1.5 مليون دولار، والتى تعد الأقوى من حيث قوة محركها والذى يصل إلى 2080 حصاناً.





فيما جاءت العلامة الإيطالية الأشهر “فيرارى”، طراز LaFerrari Aperta، بالمركز الثامن بعد ان بلغ قيمة طرازها بـ 1.4 مليون دولار أمريكى، والمزوده بمحرك قوة 963 حصان.





أما المركز التاسع فكان من حظ العلامة الإيطالية “لمازانتي أوتوموبيل” طراز Evantra Millecavalli، والذى بلغ قيمته 1.2 مليون دولار، والمدعومة بمحرك قوة 1000 حصان.





وحصد الصانع الألمانى “غومبيرت أبولو” المركز العاشر فى قائمة السيارات الأغلى حول العالم للعام الجارى، بعد ان بلغ قيمة طرازهاArrow، 1.1 مليون دولار، والمزوده بمحرك قوة 989 حصان.







