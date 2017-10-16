أغلى منزل في العالم بـ 1.2 مليار دولار

خالد بدر الدينتعتزم شركة "LVGEM" الصينية للاستثمار العقارى، شراء بناء جديد من شركة هويلوك بـ 9 مليارات دولار هونج كونجى ( 1.2 مليار دولار أمريكى)، وبلغ سعر القدم المربع فيه 1900 دولار، فى أغلى صفقة عقارية فى تاريخ الصين.وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة LVGEM دفعت 788 مليون دولار هونج كونجى لشراء ه

خالد بدر الدين

تعتزم شركة “LVGEM” الصينية للاستثمار العقارى، شراء بناء جديد من شركة هويلوك بـ 9 مليارات دولار هونج كونجى ( 1.2 مليار دولار أمريكى)، وبلغ سعر القدم المربع فيه 1900 دولار، فى أغلى صفقة عقارية فى تاريخ الصين.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن شركة LVGEM دفعت 788 مليون دولار هونج كونجى لشراء هذا المبنى، على أن يتم سداد 4.6 مليار دولار هونج كونجى، بحلول 29 ديسمبر المقبل، والباقى على أقساط سيتم دفعها لشركة وارف هولدينجز التابعة لشركة هويلوك.

وأكد سيجريد زيالسيتا، العضو المنتدب لمنطقة آسيا الباسيفيك بشركة كاشمان اند ويكفيلد، أن شراء هذا المبنى هو ثانى أغلى صفقة عقارية فى قارة آسيا هذا العام، بعد أن وافقت شركة كابيتالاند كوميرشيال تراست أكبر شركة عقارات فى سنغافورة على شراء برج آسيا سكوير، من شركة بلاكروك بحوالى 2.1 مليار دولار سنغافورى ( 1.5 مليار دولار أمريكى) فى سبتمبر الماضى.

ويقع المبنى الذى ستشتريه شركة LVGEM فى 8 شارع باى إيست، ويطل على ميناء هونج كونج وبجواره عقارات غالية، وباعتها شركة هويلوك، ومنها مبنى اشتراه بنك سيتى جروب 5.4 مليار دولار هونج كونجى فى عام 2014، ومبنى آخر باعته لشركة مانولايف فاينانشيال بقيمة 4.5 مليار دولار هونج كونجى فى عام 2013.